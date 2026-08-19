مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: اگر مشترکان ۱۰ درصد در مصرف خود صرفه جویی کنند نیازی به اعمال خاموشی نخواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر عبداللهیان افزود: در زمینه تشدید نظارت بر مصرف برق ادارات و بانک‌ها ۵۸۲ بار بازدید از این مراکز انجام و تذکرات لازم برای رعایت الگوی مصرف داده شد.

او گفت: با جمع‌آوری پنج هزار انشعاب غیرمجاز و در مجموع هزار و ۱۵ کیلومتر کابل و سیم غیرمجاز توسط نیرو‌های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق ۴۲ میلیون کیلووات ساعت انرژی مازاد در استان به چرخه بازگشت.

عبداللهیان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مگاپروژه‌های وزارت نیرو و شرکت توانیر جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز است، اظهار کرد: شرکت توزیع برق اجرای طرح مهتاب را برای مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق و ساماندهی انشعاب‌های غیرمجاز برق در نقاط مختلف استان آغاز کرده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل ادامه داد: در قالب این طرح هر هفته ۲ بار همکاران با استفاده از تمام ظرفیت‌ها رزمایش برگزار می‌کنند و تاکنون یک هزار و ۸۸۹ مورد بازدید از چاه‌های کشاورزی، ۹۳۰ مورد بازدید از مساجد و هزار و ۵۷۰ مورد بازدید از مراکز تجاری انجام شده است.

او افزود: با اجرای این طرح علاوه بر جمع‌آوری روشنایی غیرمجاز دستفروشان در مجموع ۳۲ هزار مورد تعدیل روشنایی انجام و هفت هزار و ۴۴۷ دستگاه کنتور جدید و ۹۵۵ مورد انشعاب غیردایم در استان نصب شد.

عبداللهیان با بیان اینکه طرح ملی و جهادی مهتاب صرفاً یک پروژه فنی نیست، بلکه یک حرکت ملی برای حفاظت از سرمایه‌های کشور و حقوق مشترکان قانونمند است، گفت: با اجرای این طرح تاکنون ۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات انرژی ذخیره‌سازی شده که این رقم معادل ۲ برابر تولید نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با اشاره به وجود هزار و ۲۰۰ ساختمان و انشعاب اداری در استان اردبیل خاطرنشان کرد: تمام این واحد‌ها به کنتور هوشمند مجهز شده است.

او در خصوص جمع‌آوری ماینر‌های غیرمجاز هم بیان کرد: در چهار ماه سال جاری در مجموع ۱۴۱ ماینر غیرمجاز از ۱۸ مکان مختلف شناسایی و جمع‌آوری و متخلفان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شدند.

عبداللهیان از کاهش چشمگیر سرقت کابل و سیم برق در استان خبر داد و افزود: در حال حاضر ۷۰ درصد شبکه برق به کابل خودنگهدار تبدیل شده و مابقی ۲۵ درصد سیم مسی نیز به کابل خودنگهدار تبدیل خواهد شد.

منبع: شرکت برق