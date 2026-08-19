باشگاه خبرنگاران جوان - شورای عالی هیئات مذهبی استان فارس با صدور بیانیه‌ای، از هیئات مذهبی، گروه‌های مردمی، جوانان و عموم مردم برای حضور گسترده در مراسم گرامیداشت چهلمین روز تشییع پیکر شهید قائد در شب و روز جمعه دعوت کرد.

در این بیانیه با قدردانی از حضور و مشارکت مردم، هیئات مذهبی، خادمان، مداحان، سخنرانان، خیرین و دیگر دست‌اندرکاران برگزاری مراسم محرم و صفر، اظهار کرد: ماه‌های محرم و صفر امسال جلوه‌ای از ایمان، ارادت و انسجام امت اسلامی ایران بود.

همچنین از تلاش‌های انجام‌شده در برگزاری مراسم تشییع پیکر شهید، خدمت‌رسانی در موکب‌های اربعین حسینی و برپایی مجالس عزاداری دهه پایانی ماه صفر قدردانی شده است.

شورای عالی هیئات مذهبی فارس با اشاره به فرارسیدن چهلمین روز تشییع پیکر شهید قائد، بر ضرورت حضور دوباره مردم در صحنه و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا تأکید کرد و افزود: این حضور می‌تواند گامی در مسیر تداوم راه پرافتخار انقلاب اسلامی و اعلام حمایت از آرمان‌های شهید قائد و شهدای ایران باشد.

در ادامه این بیانیه از همه هیئات مذهبی، گروه‌های مردمی، جوانان و عموم مردم شریف و ولایتمدار استان فارس دعوت شده است تا با حضور حماسی و گسترده خود در مراسم بزرگداشت چهلمین روز تشییع شهید قائد، در شب و روز جمعه یاد و خاطره شهدا را گرامی بدارند.

بر اساس اعلام شورای عالی هیئات مذهبی فارس، مراسم بزرگداشت چهلمین روز تشییع شهید قائد در شیراز نیز صبح روز جمعه از ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰ در بنای مقدس فاطمیه برگزار خواهد شد.