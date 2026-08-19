نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان گفت: مسجد فقط محل برگزاری نماز نیست، بلکه باید محل ترویج اعتقادات، آموزش احکام، تربیت اخلاقی و تقویت روحیه انقلابی و استکبارستیزی در جامعه باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - تجلیل از فعالان مساجد استان کردستان پیش از ظهر امروز چهارشنبه در مسجد جامع سنندج برگزار شد.

حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، در این مراسم با اشاره به جایگاه مسجد در صدر اسلام اظهار داشت: از همان آغاز اسلام، مسجد محل اجتماع مردم و یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های تربیتی و اجتماعی جامعه اسلامی بوده است.

وی افزود: برای اینکه مسجد بتواند نقش واقعی خود را ایفا کند، باید امام جماعت خوب، خادم شایسته و فضای مناسب داشته باشد؛ البته تاریخ اسلام نشان می‌دهد که برای انجام کارهای بزرگ، امکانات و ظواهر شرط اصلی نیست، چراکه پیامبر اسلام(ص) حرکت خود را با تعداد اندکی از یاران آغاز کرد و توانست هزاران نفر را همراه کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با بیان اینکه دین از سه بخش اعتقادات، احکام و اخلاق تشکیل شده است، گفت: مسجد باید هر سه بخش را به جامعه منتقل کند؛ یعنی هم سخن اعتقادی داشته باشد، هم مسائل شرعی و احکام را آموزش دهد و هم اخلاق را در جامعه ترویج کند.

پورذهبی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم فعالیت مسجد را ارزیابی کنیم، باید میزان تأثیرگذاری آن را ببینیم؛ طرح و برنامه خوب لازم است، اما مهم‌تر از آن این است که این برنامه‌ها در جامعه اثر بگذارد.

وی با اشاره به تفکیک اسلام ناب محمدی(ص) از اسلام آمریکایی بیان کرد: مسجد باید بتواند این تفاوت را برای مردم روشن کند و نشان دهد که اسلام ناب، اسلام مبارزه با ظلم و استکبار است و از مسجد باید روحیه انقلابی‌گری و استکبارستیزی در جامعه شکل بگیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با انتقاد از سکوت برخی کشورهای مدعی اسلام در برابر جنایات و کشتار مسلمانان تصریح کرد: وقتی حادثه‌ای برای یک کودک اتفاق می‌افتد یا قیمت کالایی افزایش پیدا می‌کند، برخی درباره آن صحبت می‌کنند، اما وقتی هزاران نفر شهید می‌شوند و به کشوری حمله شده و رهبر آن به شهادت می‌رسد، انتظار می‌رود کسانی که ادعای اسلام دارند، در برابر این ظلم نیز موضع بگیرند.

پورذهبی ادامه داد: تفاوت مسجدی که اسلام ناب را معرفی می‌کند با مسجدی که در چارچوب اسلام آمریکایی حرکت می‌کند، همین‌جاست؛ اسلام آمریکایی در برابر ظلم و استکبار سکوت می‌کند، اما مسجد اسلام ناب باید صدای مقابله با ظلم باشد.

وی در پایان از تلاش فعالان مساجد استان کردستان قدردانی کرد و گفت: کسانی که در مساجد فعالیت می‌کنند، برای تعلیم و تعلم و خدمت به مردم تلاش کرده و در این مسیر بسیاری از نامهربانی‌ها و کج‌سلیقگی‌ها را تحمل می‌کنند و این تلاش‌ها شایسته تقدیر است.

برچسب ها: مساجد ، مساجد کردستان ، کردستان ، سنندج
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