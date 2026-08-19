پیرصالحی گفت: بروز کمبود‌های دارویی نتیجه تصمیم‌های مقطعی نیست بلکه اختلال در روند انتقال ارز به شرکت‌های خارجی باعث ایجاد مشکل در تامین دارو شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو درباره افزایش کمبود‌های دارویی در ماه‌های ابتدایی امسال افزود: کمبود دارو معمولا نتیجه تصمیم یا اتفاقی در یک هفته یا یک ماه قبل نیست، ریشه بسیاری از کمبود‌ها به چهار تا پنج ماه قبل بازمی‌گردد و سازمان غذا و دارو موظف است بر اساس شرایط مختلف (عادی، تحریم، بحران یا جنگ)، مدیریت نیاز‌های دارویی کشور را پیش‌بینی کند.

هشدار‌ها پیش از بحران داده شده بود

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده پیش از بروز کمبود‌های شدید در فروردین و اردیبهشت امسال بیان کرد: از ماه‌ها قبل مکاتبه‌ها و هشدار‌های لازم انجام شده بود که اگر ارز دارو و تجهیزات پزشکی به‌موقع منتقل نشود، کشور با چالش مواجه خواهد شد. با این حال، متاسفانه شاهد وقفه در این روند بودیم.

تفاوت در تامین و انتقال ارز

پیرصالحی در تشریح جزئیات این مشکل گفت: بانک مرکزی منابع مورد نیاز را تامین کرده و ریال لازم نیز توسط شرکت‌های دارویی پرداخت شده بود، اما گره اصلی در رساندن پول به طرف خارجی بود، در یک بازه زمانی حدود ۶ ماهه، انتقال ارز یا به‌طور کامل متوقف شد یا با کندی شدید صورت گرفت.

وی افزود: پس از رخداد‌های جنگ ۱۲ روزه، شرایط به‌گونه‌ای تغییر کرد که انتقال پول برای کشور کند شد؛ به‌طوری‌که در یک بازه یک تا دو ماهه، این انتقال تقریبا متوقف شد و در چهار ماه بعدی نیز با سرعت بسیار پایینی انجام گرفت.

تاثیر تاخیر‌های ارزی بر بازار دارو

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان این‌که این کندی‌ها پیامد‌های زنجیره‌ای داشته است، اظهار کرد: حتی برخی از ارز‌های مربوط به سال گذشته، تا یک یا دو ماه پیش منتقل شدند؛ در حالی که شرکت‌های دارویی از ۶ یا هشت ماه قبل ریال خود را تأمین کرده و ارز مورد نظر را خریداری کرده بودند؛ بنابراین افزایش شدید کمبود‌ها در بهار امسال، نتیجه مستقیم زنجیره‌ای از مشکلات ارزی بود که ماه‌ها پیش شکل گرفته بود.

منبع: وزارت بهداشت

برچسب ها: کمبود دارو ، سازمان غذا و دارو
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