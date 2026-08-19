تولید سالانه بیش از ۴۲۷هزار تن محصولات دامی در کردستان/ پرداخت ۱۹۱ میلیارد تومان تسهیلات به دامداران

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - کردستان با برخورداری از ظرفیت‌های قابل توجه در بخش دام و طیور، سالانه بیش از ۴۲۷ هزار تن انواع محصولات دامی تولید می‌کند؛ ظرفیتی که نقش مهمی در تأمین نیازهای غذایی و رونق اقتصادی استان دارد. در همین راستا، سازمان جهاد کشاورزی کردستان با پرداخت تسهیلات، تأمین نهاده‌های دامی و اجرای طرح‌های اصلاح نژادی و بهبود مدیریت تولیدمثل، حمایت از دامداران و افزایش بهره‌وری این بخش را در دستور کار قرار داده است

سعدی نقشبندی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در گفت‌و‌گو با خبرنگارباشگاه خبرنگاران، اظهار کرد: میزان تولیدات دامی استان شامل ۱۱۸ هزار و ۳۷۰ تن مرغ، ۷ هزار و ۴۳۰ تن تخم‌مرغ، ۳۳ هزار و ۹۷۸ تن گوشت قرمز، ۲۶۵ هزار و ۷۴۵ تن شیر و ۲ هزار و ۱۲۲ تن عسل است که مجموع تولید این محصولات به ۴۲۷ هزار و ۶۴۵ تن در سال می‌رسد.

وی افزود: در راستای حمایت از تولیدکنندگان و دامداران استان، از شهریورماه سال گذشته تاکنون ۱۹۱ میلیارد تومان تسهیلات برای فعال‌سازی واحد‌های دامداری در قالب خرید دام و تأمین علوفه به دامداران سطح استان پرداخت شده که عاملیت پرداخت این تسهیلات بر عهده بانک کشاورزی بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با اشاره به تأمین نهاده‌های مورد نیاز واحد‌های دامداری، بیان کرد: در سال گذشته ۳۴ هزار و ۴۲۷ تن سبوس و ۳۱ هزار و ۱۱۳ تن کنسانتره دامی بین واحد‌های دامداری استان توزیع شده است.

نقشبندی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم در حوزه دامپروری استان، اجرای طرح‌های اصلاح نژادی و بهبود مدیریت تولیدمثل در دام سبک و سنگین است که در همین راستا، سال گذشته عملیات بهبود مدیریت تولیدمثل در ۳۵ روستا و بر روی ۷ هزار و ۹۶۹ رأس دام سبک انجام شد.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح‌ها نتایج قابل توجهی در افزایش بهره‌وری دامداری‌ها داشته است، گفت: اجرای عملیات بهبود مدیریت تولیدمثل موجب دستیابی به حدود ۷۰ درصد باروری در سطح گله‌ها شده و در سال جاری نیز در فاز نخست این طرح، عملیات بر روی ۳ هزار و ۸۴۰ رأس دام انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های اصلاح نژادی و بهبود مدیریت تولیدمثل موجب افزایش میزان زایش، افزایش دوقلوزایی و در نهایت ارتقای بهره‌وری و درآمد دامداران خواهد شد.

نقشبندی در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه دام سنگین اشاره کرد و افزود: با توزیع اسپرم‌های مناسب و استفاده از ظرفیت‌های اصلاح نژادی، زمینه برای به‌گزینی، اصلاح نژاد و افزایش بهره‌وری تولید در واحد‌های دام سنگین استان فراهم شده است.

وی تأکید کرد: حمایت از دامداران، تأمین نهاده‌های دامی، پرداخت تسهیلات و اجرای طرح‌های اصلاح نژادی و بهبود مدیریت تولیدمثل از جمله برنامه‌های مهم سازمان جهاد کشاورزی کردستان برای حفظ و تقویت تولید در بخش دام و طیور و افزایش بهره‌وری این بخش است.