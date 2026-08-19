مدیر جهاد کشاورزی پیرانشهر گفت: سطح زیرکشت چغندرقند در این شهرستان در سال زراعی جاری برای کمک به احیای دریاچه ارومیه یک هزار هکتار کاهش یافته و به ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- عمر علیپور مدیر جهاد کشاورزی پیرانشهر گفت: سطح زیرکشت چغندرقند در این شهرستان در سال زراعی جاری با هدف کاهش مصرف آب و کمک به احیای دریاچه ارومیه، یک هزار هکتار کاهش یافته و به ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار رسیده است.

وی افزود: این اقدام در راستای برنامه ابلاغی مبنی بر کاهش کاشت محصولات با نیاز آبی زیاد انجام شد.

وی با اشاره به عملکرد سال زراعی گذشته افزود: سال گذشته ۵۳۰ هزار تن چغندرقند از مجموع هفت‌هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان برداشت شد.

مدیر جهاد کشاورزی پیرانشهر این شهرستان را از مناطق برتر کشور در تولید چغندرقند عنوان کرد و ادامه داد: برداشت محصول امسال مطابق برنامه‌ریزی‌ها از اوایل مهرماه آغاز خواهد شد.

وی میانگین برداشت چغندرقند در پیرانشهر را حدود ۷۰ تن در هکتار اعلام کرد و گفت: این میزان با استفاده از ارقام جدید، اجرای برنامه‌های کنترل آفات و اصلاح الگوی کشت، حدود پنج تن در هکتار نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

علیپور اظهار کرد: پیرانشهر با توجه به وضعیت آب و هوا، پتانسیل خاک، آب کافی، دانش خوب کشاورزان، کار‌های ترویجی و بازدید کارشناسان یکی از شهرستان‌ها موفق در زمینه کاشت، داشت و برداشت چغندرقند در آذربایجان غربی است.

وی اضافه کرد: چغندرکاران ان شهرستان برای تحویل محصول خود با کارخانه قند پیرانشهر، ارومیه، نقده، مهاباد و خوی قرارداد امضا کرده‌اند.