یک مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی تنیس بانوان ایران برای حضور مسابقات بیلی جین کینگ کاپ به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم ملی تنیس بانوان ایران اردوی آماده سازی خود برای حضور در مسابقات بیلی جین کینگ کاپ در مرکز ملی تنیس در مجموعه استقلال را برگزار کرده است امروز به ایستگاه پایانی خود رسید.

هانا سلطانی عضو تیم ملی تنیس بانوان درخصوص تمریتات آماده سازی گفت: ما روزی ۴ ساعت از ساعت ۸ تا ۱۲ تمرین می‌کنیم و همه چیز خیلی منظم و با ریتم پیش می‌رود.