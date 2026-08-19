یک مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی تنیس بانوان ایران برای حضور مسابقات بیلی جین کینگ کاپ به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم ملی تنیس بانوان ایران اردوی آماده سازی خود برای حضور در مسابقات بیلی جین کینگ کاپ در مرکز ملی تنیس در مجموعه استقلال را برگزار کرده است امروز به ایستگاه پایانی خود رسید.

هانا سلطانی عضو تیم ملی تنیس بانوان درخصوص تمریتات آماده سازی گفت: ما روزی ۴ ساعت از ساعت ۸ تا ۱۲ تمرین می‌کنیم و همه چیز خیلی منظم و با ریتم پیش می‌رود.

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 هانا شعبان پور گفت: تمریناتمان به خوبی پیش رفته است. از بازیکنان عربستان و عمانی شناخت داریم، اما، چون هرسال تیم‌ها دچار تغییر می‌شوند شناخت زیادی از خیلی از تیم‌ها نداریم.

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یاسمن یزدانی گفت: خدا را شکر بچه‌ها تمرینات خود را به خوبی انجام می‌دهند و توانستیم در تمرینات عملکرد خوبی داشته باشیم.

او بیان کرد: تمام تلاشمان را می‌کنیم و ایشالا که بتوانیم بهترین نتیجه را برای ایران کسب کنیم.

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برچسب ها: تنیس ، تیم ملی تنیس بانوان ایران ، فدراسیون تنیس
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