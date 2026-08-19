باشگاه خبرنگاران جوان - علی نبیان امروز در جریان بازدید میدانی از پروژه بزرگ مسکن ملی ۶۴۵ هکتاری «شهید سلیمانی» در استان اردبیل از پیشرفت چشمگیر پروژههای مسکن و توسعه زیرساختهای عمرانی در این منطقه خبر داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیتهای پروژه ۶۴۵ هکتاری شهید سلیمانی اظهار کرد: در این پهنه عظیم، بالغ بر ۱۶ هزار واحد مسکونی در مراحل پایانی اجرا قرار دارند. فاز اول آمادهسازی به پایان رسیده و در حال حاضر با هماهنگی شرکتهای خدمات رسان، عملیات زیرساختی شامل انتقال آب، برق و شبکههای فاضلاب در دستور کار قرار دارد.
او افزود: به محض تکمیل این زیرساختها، فاز دوم شامل محوطهسازی آغاز خواهد شد و لازم به ذکر است که تأمین ۱۷ هزار تن قیر مورد نیاز برای محوطهسازی با دستور مستقیم خانم صادق، وزیر راه و شهرسازی، انجام شده و منابع مالی آن نیز کاملاً تأمین شده است.
نبیان در ادامه به مدیریت خدمات روبنایی و توسعه فضاهای غیرمسکونی در این پروژه اشاره کرد و گفت: ما در این پروژه، سیاست «توسعه همزمان» را دنبال میکنیم. بر اساس دستورالعمل ریاست جمهوری مبنی بر تحقق عدالت آموزشی، ۵۰ درصد از هزینههای فضاهای آموزشی در این منطقه توسط سازمان ملی زمین و مسکن تأمین خواهد شد.
او افزود: همچنین در حوزه تأمین امنیت، تفاهمنامهای با نیروی انتظامی (فراجا) منعقد شده است که بر اساس آن، سازمان ملی زمین و مسکن زمین را تأمین کرده و ۴۰ درصد از هزینههای ساخت کلانتری را بر عهده خواهد داشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به پیشبینی سکونت حدود ۱۰۰ هزار نفر در این منطقه، اولویت ما ایجاد فضاهای مذهبی (مساجد و حسینیهها) با تأمین مالی ۱۰۰ درصدی از سوی سازمان ملی زمین و مسکن و همچنین پیشبینی فضاهای تجاری محلی است تا شهروندان با تمامی امکانات رفاهی و اجتماعی زندگی کنند.
منبع: راه و شهرسازی