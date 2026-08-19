فرمانده انتظامی شهرستان خوی از دستگیری دونفر از اراذل و اوباش سابقه دار این شهرستان که اقدام به قدرت نمایی می کردند در پی دریافت گزارش مردمی خبر داد‌.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد گلوانی فرمانده تچانتظامی شهرستان خوی گفت:  در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر قدرت نمایی، نزاع و درگیری و ایجاد رعب و وحشت و مزاحمت برای شهروندان توسط ۲ نفر ارازل و اوباش سابقه دار، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پليس اطلاعات انتظامی اين شهرستان قرار گرفت.

وي افزود: تیم عملیات پلیس اطلاعات و امنیت عمومی پس از هماهنگي قضائي و شناسایی در یک عملیات منسجم متهمین را دستگیر نمودند. 

فرمانده انتظامی شهرستان خوی با بیان اینکه متهمین پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی گردیدند، خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و هر کس به هر طریقی بخواهد آن را خدشه دار کند با برخورد قاطع و قانونی پلیس رو به رو خواهد شد.    منبع : پلیس

 

برچسب ها: دستگیری اراذل واوباش ، نیروی انتظامی
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