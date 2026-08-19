باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۴، امیر شهرابی شهردار منطقه در نشست آغاز طرح تابستانه دارالمؤمنین تهران گفت: اوقات فراغت نوجوانان یک فرصت مهم برای رشد، کشف استعدادها و تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی است، از این رو تلاش داریم با استفاده از ظرفیت‌های مختلف منطقه، برنامه‌هایی متنوع و متناسب با علایق این گروه سنی فراهم شود.

وی افزود: در طرح تابستانه دارالمؤمنین تهران که از ۲۵ مردادماه تا پایان شهریورماه اجرا می‌شود، تلاش شده نوجوانان12تا16سال علاوه بر برخورداری از نشاط و سرگرمی، فرصت حضور در فعالیت‌های گروهی، فرهنگی، آموزشی، ورزشی و اجتماعی را نیز داشته باشند تا تابستان به بستری برای کسب تجربه و تقویت مسئولیت‌پذیری تبدیل شود.

شهردار منطقه ۱۴ با اشاره به شعار «یه قاچ تابستون خوشمزه» و تأکید بر اهمیت محله‌محوری در برنامه‌های اوقات فراغت گفت: قرار است با استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش، بسیج، مساجد و مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی و طرح شهید آرمان، برنامه‌های متنوع و جذابی برای نوجوانان فراهم شود؛ چراکه اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در بستر محلات و در دسترس بودن آن‌ها، زمینه مشارکت بیشتر نوجوانان و خانواده‌ها را فراهم می‌کند و این امکان را به وجود می‌آورد تا از ظرفیت‌های هر محله متناسب با نیازهای نسل نوجوان به بهترین شکل استفاده شود.

وی همچنین خانواده را بخش مهمی از برنامه‌های تابستانه دانست و گفت: بخشی از برنامه‌ها با حضور خانواده‌ها طراحی شده تا در کنار ایجاد فرصت تفریح و تجربه مشترک، موضوعاتی همچون مهارت‌های زندگی و سواد رسانه‌ای نیز در فضایی صمیمی و تعاملی دنبال شود.

شهردار منطقه ۱۴ با اشاره به اهمیت ارتقای سواد رسانه‌ای نوجوانان و خانواده‌ها افزود: حضور گسترده نوجوانان در فضای مجازی، ضرورت توجه به آموزش مهارت‌های مرتبط با این حوزه را بیشتر کرده است و به همین دلیل کارگاه‌های مهارت‌های زندگی و سواد رسانه‌ای در کنار سایر برنامه‌های تابستانه پیش‌بینی شده است.

شهرابی یادآور شد: برنامه‌هایی همچون اردوهای آموزشی و انگیزشی، اردوی زیارتی مشهد مقدس، اردوهای «شب‌های آفتابی»، اردوی جهادی ویژه پسران، لیگ بازی‌های رایانه‌ای، مسابقه مجازی کتابخوانی، برنامه‌های ورزشی، استفاده از استخر و زمین چمن مصنوعی و اردوهای یک‌روزه خانوادگی در این طرح اجرا می شود.

وی ادامه داد: اردوهای خانوادگی با محوریت «مادر و دختر» و «پدر و پسر» و همچنین برنامه‌های آموزشی «فرآموز» و «شهردخت» نیز با هدف ایجاد تنوع و پاسخگویی به علایق و نیازهای مختلف نوجوانان در این طرح پیش‌بینی شده است.

شهردار منطقه ۱۴ با تأکید بر اینکه هدف از اجرای این طرح، فراتر از پر کردن اوقات فراغت نوجوانان است، گفت: تلاش داریم تابستانی شاد، پربار و متفاوت برای نوجوانان منطقه رقم بخورد؛ تابستانی که در کنار تفریح و سرگرمی، فرصتی برای یادگیری، کشف استعدادها، تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی، تجربه کار گروهی و افزایش مشارکت اجتماعی آنان باشد.

گفتنی است، این نشست با حضور امیر شهرابی شهردار منطقه ۱۴، سماعی معاون اداره کل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران، خسروی فرمانده سپاه ناحیه شهید محلاتی ، ابراهیمیان معاون مقطع ابتدایی آموزش و پرورش و فیلسوف زاده معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۴ برگزار شد و در پایان، از پوستر رسمی طرح تابستانه منطقه ۱۴ با شعار «یه قاچ تابستون خوشمزه!» رونمایی شد.