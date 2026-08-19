باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - این نمایشگاه که روز سه‌شنبه ۲۷ مردادماه از ساعت ۱۷ تا ۲۴ برگزار شد، فضایی را برای تعامل مستقیم میان دستگاه‌های اجرایی، فعالان اجتماعی و عموم مردم فراهم کرد. در این رویداد، سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های اجتماعی با برپایی غرفه‌های تخصصی، بخشی از اقدامات، برنامه‌ها و دستاوردهای خود را در حوزه‌های مختلف اجتماعی در معرض دید عموم قرار دادند.

تأکید مسئولان بر ارتقای سرمایه اجتماعی

این مراسم با حضور مدیرکل امور اجتماعی استانداری کردستان، مدیرکل امور بانوان استانداری، مدیرکل و معاونان بهزیستی استان، مدیر بهزیستی شهرستان سنندج و جمعی از روسای ادارات و کارشناسان حوزه اجتماعی برگزار شد.

مسئولان حاضر در این نمایشگاه ضمن بازدید از غرفه‌های مختلف و گفت‌وگو با نمایندگان تشکل‌ها، از نزدیک در جریان چالش‌ها و ظرفیت‌های این نهادهای مردمی قرار گرفتند. در جریان این بازدیدها، بر نقش کلیدی سازمان‌های مردم‌نهاد در افزایش مشارکت‌های مردمی، ارتقای سرمایه اجتماعی و شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید شد.

مدیران استانی همچنین با اشاره به اهمیت نقش تشکل‌ها در توسعه متوازن، بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از سازمان‌های مردم‌نهاد و فراهم‌سازی بسترهای قانونی و اجرایی برای حضور مؤثرتر آنان در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اجتماعی تأکید کردند.

فرصتی برای پیوند میان مردم و سمن‌ها

نمایشگاه دستاوردهای تشکل‌های اجتماعی با استقبال پرشور شهروندان سنندجی همراه بود. حضور مردم در غرفه‌ها و تعامل با فعالان اجتماعی، علاوه بر آشنایی با خدمات این سازمان‌ها، فرصتی را برای تبادل تجربیات و ایجاد ارتباطی مؤثرتر میان نهادهای مردمی، دستگاه‌های اجرایی و جامعه هدف فراهم آورد.

هفته ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی، فرصتی مغتنم برای قدردانی از تلاش‌های بی‎‌وقفه فعالان این عرصه و یادآوری این نکته است که مشارکت آگاهانه مردم، اصلی‌ترین رکن در حل مسائل و ارتقای سلامت اجتماعی جامعه محسوب می‌شود.