رئیس مرکز فضای مجازی پلیس راهور فراجا اظهار کرد: پس از انتشار فیلمی در فضای مجازی که در آن یک دستگاه خودروی سواری اقدام به کشیدن یک قلاده سگ کرده بود، عامل این اقدام شناسایی و احضار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رضا زندی رئیس مرکز فضای مجازی پلیس راهور فراجا اظهار کرد: پس از انتشار فیلمی در فضای مجازی که در آن یک دستگاه خودروی سواری در شهرستان تالش اقدام به کشیدن یک قلاده سگ کرده بود، موضوع بلافاصله در دستور کار پلیس قرار گرفت و با پیگیری‌های انجام‌شده، عامل این اقدام شناسایی و احضار شد.

وی افزود: فرد شناسایی‌شده در تحقیقات به انجام این اقدام اعتراف کرد و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

رئیس مرکز فضای مجازی پلیس راهور فراجا با تأکید بر رصد مستمر فضای مجازی گفت: پلیس محتوای منتشرشده را به‌صورت مستمر پایش می‌کند و موارد دارای جنبه مجرمانه یا تخلف، پس از بررسی و احراز، از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری خواهد شد.

سرهنگ زندی خاطرنشان کرد: فضای مجازی محل قانون‌شکنی و رفتار‌هایی که موجب آسیب به حقوق عمومی، جریحه‌دار شدن احساسات مردم یا اخلال در نظم و امنیت جامعه شود نیست و پلیس در چارچوب قانون با موارد احرازشده برخورد خواهد کرد.

رئیس مرکز فضای مجازی پلیس راهور فراجا هشدار داد: پلیس فضای مجازی راهور به‌صورت مستمر فضای مجازی را رصد می‌کند و در صورت مشاهده یا دریافت گزارش‌های مردمی درباره تخلفات و رفتار‌های مجرمانه، موضوع را به‌سرعت بررسی و عاملان را شناسایی خواهد کرد.

وی تأکید کرد: با متخلفان و مجرمان در چارچوب قانون برخورد قضایی خواهد شد و هیچ جرم و تخلفی از دید پلیس پنهان نخواهد ماند.

روایت راننده پراید از ماجرای کشیدن سگ

(شهرام. ر) راننده خودروی پراید درباره این حادثه اظهار کرد: این سگ متعلق به خودم است. سگ گم شده بود و پسرم آن را پیدا کرده بود. من سر کار بودم که با من تماس گرفت و گفت سگ را پیدا کرده است. به خانه رفتم و سگ را با طناب گرفتیم تا آن را به خانه برگردانیم.

وی افزود: همسرم نیز داخل خودرو و در صندلی شاگرد بود. هنگام حرکت در خیابان، سگ به زمین افتاد. من خودرو را متوقف کردم، طناب را به همسرم دادم و از او خواستم سگ را به خانه ببرد و خودم با خودرو به سمت خانه حرکت کردم.

او در واکنش به انتقاد‌های مطرح‌شده درباره این اقدام گفت: من هیچ قصدی برای حیوان‌آزاری نداشتم و این اولین بار بود که چنین اتفاقی افتاد. از مردم شهرستان تالش، استان گیلان، رسانه‌ها و همه هموطنان عذرخواهی می‌کنم و بابت این اتفاق واقعاً پشیمانم. این کار دیگر تکرار نخواهد شد.

برچسب ها: حیوان آزاری ، راهور
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۹ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
نباید ببخشن ، عذر خواهی نمیخواد تنبیه باید بشه خودش و خانوده اش.
۳
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۶ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
لعنت بر ترامپ و نتانیاهو و همراهانشان باد
۵
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۹ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
سگ مخزن انواع بیماری های انگلی و قارچی است
۱۱
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۸ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
چه قساوت قلبی. بعضیا اسما ایرانین اما مثل همین ترامپند یا توله اش.
۸
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
چرا تو کشور ما حد وسط وجود نداره...!؟!؟

یا با سگ و گربه هم غذا و همسفره میشن یا برای سگ و گربه تولد میگیرن و...!

یا اینجوری حیوان آزاری میکنن و شکنجه میدن...!!!!!!!!!!!
۱
۶۲
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Iran (Islamic Republic of)
بختیاری
۱۳:۱۱ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
اگر من جای قاضی بودم دستور می دادم خودش را مثل همان سگ به پشت پراید ببندند و به اندازه همان مسیر راه برود و مردم هم تماشا کنند
۱۳
۶۱
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