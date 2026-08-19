یک منبع در حماس اعلام کرد کوشنر، در دیدار اخیر خود با خلیل الحیه در مصر وعده داده است برای تضمین اجرای توافق غزه از سوی رژیم صهیونیستی تلاش کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع در حماس از قولی که جرد کوشنر، مشاور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در دیدار با خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی این جنبش، در شهر العلمین مصر برای بررسی توافق غزه داده بود، پرده برداشت.

این منبع به کانال ۱۱ رژیم تروریستی اسرائیل گفت که کوشنر پیش از ترک قاهره به الحیه قول داده است که در اسرائیل سخت تلاش خواهد کرد تا از اجرای توافقات اطمینان حاصل شود.

چند روز پیش، کوشنر در تلاشی برای اجرای طرح ترامپ برای غزه، دیداری کم‌سابقه با الحیه داشت. خبرگزاری آسوشیتدپرس دیدار جرد کوشنر با خلیل الحیه را «نادر» توصیف کرد که بخشی از تلاش دیپلماتیک جدید برای پیشرفت در آتش‌بس متوقف‌شده در غزه است.

کوشنر روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، که پس از رد نقشه راه جدید ۱۵ ماده‌ای مورد حمایت آمریکا، با فشار رو‌به‌رو است، دیدار کرد.

هدف این مذاکرات نجات طرحی است که خواستار خلع سلاح حماس و عقب‌نشینی رژیم تروریستی اسرائیل از سرزمین‌های جنگ‌زده فلسطین است.

منبع: آر تی

برچسب ها: جنگ غزه ، جنبش حماس ، فرستاده آمریکا
خبرهای مرتبط
مصر از برقراری تماس‌های دیپلماتیک با ایران خبر داد
فرانسه اظهارات وزیر اسرائیلی در مورد غزه محکوم کرد
حماس از درخواست ترامپ برای توقف حملات اسرائیل به غزه استقبال کرد
هشدار درباره فاجعه بهداشتی و زیست‌محیطی در غزه
سفیر آمریکا: ترامپ و نتانیاهو اختلافی ندارند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای ترامپ درباره کشتیرانی در تنگه هرمز
ترامپ: شاید مذاکرات با ایران در مقطعی از سر گرفته شود
تحریم‌های خصمانه انگلیس علیه ایران
پاکستان کاردار آمریکا را احضار کرد
نتانیاهو: اسرائیل حضور نظامی ترکیه در سوریه را تحمل نمی‌کند
۱۰۰ کشته در پی ریزش معدن طلا در جمهوری آفریقای مرکزی
سناتور آمریکایی: نیروهای اسرائیلی باید به خاطر جنایات جنگی در غزه پاسخگو باشند
مصر از برقراری تماس‌های دیپلماتیک با ایران خبر داد
نواک: روسیه واردات سوخت را آغاز کرده است
حملات روسیه به کشتی حامل سلاح و مهمات اوکراین
آخرین اخبار
ترامپ مدعی آغاز جنگ اقتصادی علیه ایران شد
ادعای ترامپ درباره کشتیرانی در تنگه هرمز
سناتور آمریکایی: نیروهای اسرائیلی باید به خاطر جنایات جنگی در غزه پاسخگو باشند
پاکستان کاردار آمریکا را احضار کرد
زلنسکی معاون رئیس دفتر خود را برکنار کرد
رویترز: رئیس موساد با وزیر خارجه سوریه به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کرده است
نتانیاهو: اسرائیل حضور نظامی ترکیه در سوریه را تحمل نمی‌کند
تحریم‌های خصمانه انگلیس علیه ایران
نواک: روسیه واردات سوخت را آغاز کرده است
ترامپ: شاید مذاکرات با ایران در مقطعی از سر گرفته شود
حملات روسیه به کشتی حامل سلاح و مهمات اوکراین
ترامپ می‌گوید قصد دارد مجددا با کیم جونگ اون دیدار کند
اسپانیا ۵۰۰ مهاجر آفریقایی را که کودک هستند، در کشور خود می‌پذیرد
حماس: حمله اسرائیل به مقر پلیس در غزه «جنایت جنگی» است 
ثبت بیش از ۱۲۰۰ مرگ بیشتر از حد معمول در فرانسه بر اثر موج گرما
مصر از برقراری تماس‌های دیپلماتیک با ایران خبر داد
۱۰۰ کشته در پی ریزش معدن طلا در جمهوری آفریقای مرکزی
کره شمالی: کاهش رزمایش‌های کره جنوبی توسط آمریکا را کاملاً بی‌اهمیت می‌دانیم
پوتین: حملات اوکراین عواقب بحرانی برای روسیه نداشته است
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت دو فرمانده حماس در غزه
هشدار انصارالله به عربستان درباره پیامد‌های تجاوز علیه یمن
۲۳ کشته در پی تصادف اتوبوس و کامیون در برزیل
ناتو برای مقابله با تهدید احتمالی ایران آماده‌باش شد
فرانسه اظهارات وزیر اسرائیلی در مورد غزه محکوم کرد
چرخش ترامپ در قبال ایران، بن‌بست راهبرد آمریکا
عراق نزدیک به ۲ میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کند
کاهش عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به پایین‌ترین سطح هفته‌های اخیر
افزایش قیمت گازوئیل، اقتصاد آمریکا را زیر فشار برد
مجله آمریکایی: پیمان مکه می‌تواند برای ایران به فرصت تبدیل شود
کوشنر قبل از ترک قاهره چه قولی به خلیل الحیه داد؟