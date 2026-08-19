یک منبع در حماس اعلام کرد کوشنر، در دیدار اخیر خود با خلیل الحیه در مصر وعده داده است برای تضمین اجرای توافق غزه از سوی رژیم صهیونیستی تلاش کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع در حماس از قولی که جرد کوشنر، مشاور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در دیدار با خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی این جنبش، در شهر العلمین مصر برای بررسی توافق غزه داده بود، پرده برداشت.

این منبع به کانال ۱۱ رژیم تروریستی اسرائیل گفت که کوشنر پیش از ترک قاهره به الحیه قول داده است که در اسرائیل سخت تلاش خواهد کرد تا از اجرای توافقات اطمینان حاصل شود.

چند روز پیش، کوشنر در تلاشی برای اجرای طرح ترامپ برای غزه، دیداری کم‌سابقه با الحیه داشت. خبرگزاری آسوشیتدپرس دیدار جرد کوشنر با خلیل الحیه را «نادر» توصیف کرد که بخشی از تلاش دیپلماتیک جدید برای پیشرفت در آتش‌بس متوقف‌شده در غزه است.

کوشنر روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، که پس از رد نقشه راه جدید ۱۵ ماده‌ای مورد حمایت آمریکا، با فشار رو‌به‌رو است، دیدار کرد.

هدف این مذاکرات نجات طرحی است که خواستار خلع سلاح حماس و عقب‌نشینی رژیم تروریستی اسرائیل از سرزمین‌های جنگ‌زده فلسطین است.

منبع: آر تی