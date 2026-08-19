باشگاه خبرنگاران جوان- رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان آسیا از ۳۰ مرداد به میزبانی چین آغاز می‌شود و ۱۲ تیم شرکت کننده برای کسب مقام قهرمانی و سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس به مصاف یکدیگر می‌روند.

علیرضا قریب داور بین المللی والیبال ایران از جمله داوران قضاوت کننده در این رقابت‌ها است که به مدت ۱۰ روز در شهر تیانجین پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال زنان ایران نیز از جمله تیم‌های شرکت کننده در این رقابت‌ها است که در گروه نخست مرحله مقدماتی با تیم‌های چین تایپه، عراق و چین هم گروه است.

والیبال زنان کشورمان در دوره قبل این رقابت‌ها به عنوان دهم رسید و ارتقای رتبه بندی مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ و در رده بندی جهانی از اهداف اصلی این تیم در این مسابقات خواهد بود.