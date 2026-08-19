باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به تغییر رویکرد سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی از روش رسیدگی (بازرسی دفاتر) دستی و سنتی به روش مکانیزه از طریق توسعه و بهره‌گیری از خدمات الکترونیک و هوشمند (مبتنی بر هوش مصنوعی) و استقرار «سامانه هوشمند بازرسی دفاتر قانونی» با هدف افزایش اعتمادسازی و رضایتمندی شرکای اجتماعی، تمامی تعاملات مربوطه از یکم شهریور ۱۴۰۵ در بستر الکترونیکی قابل انجام و پیگیری خواهد بود.

کارفرمایان به منظور پیشگیری از هرگونه وقفه در فرآیند‌های قانونی، از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir و منوی کارفرمایان / بازرسی دفاترقانونی / سامانه دریافت الکترونیک اطلاعات دفاتر، «تکمیل اطلاعات و بارگذاری مستندات» را طبق مهلت مقرر انجام دهند.

به محض اطلاع‌رسانی از سوی سازمان تأمین اجتماعی و ظرف مهلت مقرر، کارفرمایان مشمول قانون مذکور مکلفند مستندات مالی و اطلاعات مورد نیاز سنوات درخواست شده را منحصراً از طریق سامانه جدید، تکمیل و ارسال کنند. داده‌های ابراز شده پس از صحت‌سنجی با سایر سامانه‌های داخلی و کشوری، مبنای رسیدگی قرار خواهند گرفت.

سامانه هوشمند بازرسی دفاتر قانونی جهت جمع‌آوری، مدیریت و تحلیل اطلاعات کارگاه‌های سراسر کشور با اهداف خاصی طراحی شده و در یک بستر دیجیتال، ساده‌سازی فرایند‌ها و نظارت بر عملکرد آنها را ممکن می‌کند.

«تسهیل فرایند دریافت اطلاعات توسط کارگاه‌ها از طریق فرم‌های دیجیتالی ساده و کارآمد»، «ایجاد مکانیزم‌های خودکار صحت‌سنجی اطلاعات برای جلوگیری از ورود داده‌های نادرست»، «ایجاد یکسان‌‎سازی در فرایند انجام» و «هماهنگی، شفاف‌سازی و بهبود فرایند بازرسی» بخشی از اهداف عملکردی سامانه هوشمند بازرسی دفاتر قانونی به شمار می‌روند.

همچنین «افزایش کیفیت گزارشات بازرسی دفاتر قانونی و پیشگیری از بروز خطا‌های احتمالی»، «تقویت شفافیت، افزایش اعتماد و رضایتمندی شرکای اجتماعی سازمان» و «تقویت وحدت رویه و جلوگیری از تفاسیر احتمالی از مقررات و بخشنامه‌ها و دستورات» از دیگر اهداف اجرایی شدن سامانه مذکور محسوب می‌شوند.

از سوی دیگر موضوعاتی نظیر؛ «ساده‌سازی فرایند تکمیل اطلاعات و کاهش پیچیدگی‌های اداری»، «افزایش اعتماد به سازمان به دلیل شفافیت بیشتر»، «کاهش نیاز به پیگیری‌های مکرر برای اصلاح داده‌ها»، «کاهش خطا‌های اطلاعاتی در داده‌های وارد شده توسط کارگاه‌ها» و «افزایش سرعت فرایند تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات» را می‌توان مجموعه‌ای از مزایای مهم سامانه هوشمند بازرسی دفاتر قانونی برای کارفرمایان دانست.

منبع: روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی