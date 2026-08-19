باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیتالله لطفالله دژکام، نماینده ولیفقیه در استان فارس، در کنفرانس فعالان صنعت گلخانه در شیراز، با تأکید بر ضرورت نگاه همهجانبه به این صنعت، گفت: توسعه گلخانهها نباید صرفاً از منظر اقتصادی دنبال شود، بلکه در کنار توسعه تولید، باید برای شکلگیری ادبیات، هنر و فرهنگ مرتبط با این صنعت نیز برنامهریزی کرد و این فعالیتها را متناسب با فرهنگ ایرانی پیش برد.
او با بیان اینکه صنعت گلخانه از ظرفیتهای مهم اقتصادی کشور به شمار میرود، افزود: امیدواریم اجتماع فعالان این حوزه بتواند زمینهساز پیشرفت، آبادانی و عزت بیشتر ایران و مردم عزیزمان باشد.
تکمیل زنجیره صنعت گلخانه؛ از تولید تا صادرات
نماینده ولیفقیه در استان فارس، تکمیل زنجیره صنعت گلخانه را ضروری دانست و اظهار کرد: از ساخت گلخانه تا تولید، توزیع، مصرف و صادرات، همه مراحل باید مورد توجه قرار گیرد. در هر مرحله ظرفیتهای قابل توجهی وجود دارد و در کنار آن، نواقصی نیز هست که باید برای رفع آنها تلاش کرد.
دژکام ادامه داد: کار دنیا هیچگاه به پایان نمیرسد. ممکن است بهترین اقدامات را انجام دهیم و تصور کنیم دولت، مسئولان و فعالان اقتصادی مسیر را به خوبی پیش بردهاند، اما با آغاز هر کار خوب، نیازهای جدیدی آشکار میشود و باید برای پاسخ به آنها دوباره تلاش کرد.
او با اشاره به حجم سرمایهگذاری در این حوزه گفت: حتی اگر ۲۰ هزار میلیارد تومان در یک بخش سرمایهگذاری شود، نباید تصور کنیم که کار به پایان رسیده است؛ زیرا از فردای آغاز فعالیت، نیازهای جدیدی شکل میگیرد و هر طرح موفق، به امکانات، زیرساختها و الزامات دیگری نیز نیاز پیدا میکند.
نماینده ولیفقیه در استان فارس تأکید کرد: هدف اصلی این تلاشها باید ایجاد زندگی عزتمندانه، همراه با رفاه و آسایش برای مردم باشد.
محدودیتها نباید مسیر تولید را متوقف کند
امامجمعه شیراز با اشاره به مشکلات ناشی از محدودیتهای اقتصادی و شرایط جنگی اظهار کرد: محدودیتهای سال گذشته و امسال که جنگ نیز به آن اضافه شد، مشکلات را افزایش داده است و اساساً یکی از اهداف دشمنان نیز ایجاد شرایطی بود که ایران نتواند مسیر پیشرفت خود را ادامه دهد.
او افزود: با وجود همه این فشارها، ایران از ظرفیتهای بزرگی برخوردار است؛ اقتصاد ایران بزرگ، جغرافیای ایران گسترده و همت مردم ایران نیز بزرگ است؛ بنابراین نمیتوان با ایجاد محدودیت، حرکت این کشور را متوقف کرد.
دژکام ادامه داد: بسیاری از چهرههای موفق از دل همین محرومیتها و محدودیتها ظهور میکنند و موفقیت آنها تنها به خودشان محدود نمیشود؛ بلکه دیگران نیز از برکت فعالیت و موفقیت آنان بهرهمند میشوند و زندگی خود را میگذرانند.
ضرورت تولید ادبیات و هنر برای صنعت گلخانه
نماینده ولیفقیه در استان فارس بار دیگر بر ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی صنعت گلخانه تأکید کرد و گفت: نباید توسعه این صنعت را تنها از ساخت گلخانه تا تولید و صادرات ببینیم؛ بلکه باید برای ادبیات، هنر و فرهنگ گلخانه نیز تولید محتوا و سرمایهگذاری فرهنگی داشته باشیم.
او افزود: در بررسی فضای مجازی مشاهده کردم که در برخی بسترها محتوای آموزشی درباره گلخانه بیشتر دیده میشود، اما در برخی شبکههای اجتماعی دیگر، محتوای فراوانی درباره زیبایی و جذابیت گلخانه تولید شده است. آنها ادبیات تولید میکنند و ما مصرفکننده آن هستیم؛ سپس این پرسش مطرح میشود که فرهنگ ایرانی کجا رفته و چرا به حاشیه رانده شده است.
دژکام تأکید کرد: باید برای تولید ادبیات، هنر و فرهنگ در صنعت گلخانه و دیگر عرصههای اقتصادی، متناسب با فرهنگ خودمان تلاش کنیم و «ایرانی» سخن بگوییم.
او با اشاره به پیشینه فرهنگی ایران اظهار کرد: سهروردی زمانی که نگارش آثار خود را آغاز کرد، بر این نکته تأکید داشت که ایرانیان در برابر یونان حرفی برای گفتن داشتهاند که بهتدریج گم شده است. این موضوع یک حوزه وسیع فعالیت است که شاید امروز متولی مشخصی نداشته باشد، اما باید برای آن برنامه و اقدام جدی داشته باشیم.
افزایش سطح گلخانهها باید با ارتقای فرهنگ عرضه همراه باشد
امامجمعه شیراز با اشاره به چشمانداز توسعه گلخانهها گفت: اگر سطح گلخانهها از ۶۰۰ هکتار به هزار و ۲۰۰ هکتار برسد، نباید تنها به این موضوع افتخار کنیم که محصولات تولیدشده به روسیه یا امارات صادر میشوند؛ بلکه باید ببینیم این محصولات با چه هنر، ادبیات و روایتی معرفی و عرضه میشوند.
او با اشاره به ظرفیت محصولات کشاورزی جنوب فارس افزود: بهترین انواع خرمای جنوب فارس را دیدهام که وقتی وارد بازار امارات میشود، صرفاً به عنوان خوراک دام معامله میشود؛ در حالی که محصولی با این کیفیت میتواند ارزش بسیار بیشتری داشته باشد. این مسئله نشان میدهد که ادبیات، فرهنگ و شیوه عرضه محصول، نقش مهمی در ارزشآفرینی اقتصادی دارد و نباید آن را دستکم گرفت.
تولید اقتصادی باید با معنویت و سلامت مردم همراه باشد
دژکام همچنین بر ضرورت حفظ پیوند معنوی فعالیت اقتصادی با خداوند تأکید کرد و گفت: ما ایرانیان نگاه معنوی به زندگی داریم و حتی خوردن و آشامیدن نیز میتواند برای ما جنبه معنوی داشته باشد؛ بنابراین نباید ارتباط معنوی خود با خداوند را در فعالیتهای اقتصادی فراموش کنیم.
او، «مهرورزی» را یکی دیگر از پایههای فرهنگی تولید دانست و افزود: اگر انسانها را دوست داریم، باید محصول سالم تولید کنیم. اگر در تولید محصولات گلخانهای در مصرف کود و سم زیادهروی شود و محصول ناسالم به بازار برسد، چنین اقدامی با انساندوستی سازگار نیست.
تأکید بر اعتدال در تولید و مصرف
نماینده ولیفقیه در استان فارس با تأکید بر ضرورت رعایت اعتدال در همه مراحل تولید و مصرف اظهار کرد: خداوند در آیه ۱۴۱ سوره انعام میفرماید «وَلَا تُسْرِفُوا»؛ بنابراین باید در تولید، مصرف نهادهها، توزیع و مصرف نهایی، فرهنگ مصرف بهینه و اعتدال را رعایت کنیم.
او افزود: حتی در کمک به دیگران نیز دین ما بر اعتدال تأکید دارد؛ انسان نباید همه دارایی خود را ببخشد و خانوادهاش را از نیازهای ضروری محروم کند.
دژکام با اشاره به خاطرهای از یک دامدار گفت: نباید آنقدر درگیر فعالیت اقتصادی شویم که خانواده را فراموش کنیم. نباید به بهانه تولید و حتی با عنوان خدمت، زن و فرزند خود را رها کنیم؛ بلکه باید حق هر کسی را در جایگاه خود ادا کنیم.
او در پایان خاطرنشان کرد: این موضوع نیز بخشی از فرهنگ تولید است. در کنار توسعه صنعت گلخانه، افزایش تولید و آبادانی کشور، باید برای رشد ادبیات، هنر و فرهنگ این صنعت نیز برنامهریزی و تلاش کنیم.