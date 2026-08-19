کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محمد غفوری کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بازار همانطور که پیشتر گفته شد، در حال تجربه سقفهای قیمتی است و برای نخستین بار به سطح جدیدی از معاملات بازار سرمایه رسیده است؛ سطح قیمتی که تاکنون تجربه نشده و بازار در حال ثبت رکوردهای پیدرپی است.
او افزود: سقف ۶ میلیون واحد از منظر روانی، یک سطح مقاومتی برای بازار محسوب میشود که بازار امروز نیز به این سطح واکنش نشان داد و کار خود را با رشد ۴ هزار و ۹۳۰ واحدی به پایان رساند و شاخص کل به عدد ۵ میلیون و ۹۵۲ هزار واحد صعود پیدا کرد.
غفوری بیان کرد: شاخص کل هموزن نیز با تغییر ۱۳ هزار و ۱۳۰ واحدی به عدد یک میلیون و ۶۸۶ هزار واحد صعود پیدا کرد که نشان میدهد وضعیت نمادهای کوچک و متوسط در بازار امروز نسبت به نمادهای شاخصساز بهتر بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: ارزش معاملات سهام در سطح ۳۳ هزار میلیارد تومان بود و حجم معاملات امروز در بازار به ۷۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون برگ سهم رسید. در نهایت نیز ۱۵۶ میلیارد تومان خروج نقدینگی از بازار را ثبت کردیم.
او تصریح کرد: نکته مثبت بازار امروز این بود که با وجود به نوعی زد و خورد میان خریداران و فروشندگان، بازار به نفع خریداران تمام شد؛ به طوری که ۶۶ درصد بازار در وضعیت مثبت و ۳۴ درصد بازار در وضعیت منفی معامله شدند. بیشترین ورود نقدینگی را صندوقهای طلا تا به این لحظه از آن خود کردهاند و بیشترین خروج نقدینگی نیز از صندوقهای درآمد ثابت ثبت شده است.
غفوری گفت: در کل بازار، فکر میکنم بازار به محدوده ۶ میلیون واحد واکنش نشان میدهد. برای عبور از این محدوده مقاومتی، ورود نقدینگی و افزایش ارزش معاملات میتواند ضروری و از جمله شروط آن باشد و باید ببینیم بازار طی روزهای آینده چگونه میتواند به این محدوده واکنش نشان دهد.