باشگاه خبرنگاران جوان - ماجراجویی فصل دوم «دلیران» با روایتی متفاوت از ایرانگردی و چالشهای سخت برای نوجوانان آغاز میشود. این مستندمسابقه که به عنوان نخستین تجربه تعاملی رسانه ملی شناخته میشود، با حضور ۱۲ نوجوان نخبه از اقصی نقاط کشور، از پنجشنبه این هفته ساعت ۱۶ راهی آنتن شبکه نهال خواهد شد.
در این فصل، دو گروه شرکت کننده در دو اقلیم کاملاً متفاوت طبیعت بکر چابهار و جنگلهای مازندران قرار میگیرند تا در مسیری پر از آزمونهای دشوار، برای رسیدن به «گنج بزرگ» دلیران، به رقابت با یکدیگر بپردازد.
آنچه «دلیران» را از سایر تولیدات مشابه متمایز میکند، نقش فعال مخاطب است؛ جایی که تماشاگران از قاب تلویزیون میتوانند در سرنوشت مسیر و تصمیمهای حیاتی شرکت کنندگان تأثیرگذار باشند. این برنامه با تلفیق هیجان، مشارکت و طبیعت گردی، به دنبال ارائه تجربهای نوین برای مخاطبان کودک و نوجوان است.
علاقهمندان به برنامههای ماجراجویانه میتوانند هر هفته روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت ۱۶ (و بازپخش آن ساعت ۲۰) شاهد پخش فصل دوم این مسابقه جذاب از شبکه نهال باشند.