باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - افزایش شدید قیمت گازوئیل ضربه شدیدی به صنایع آمریکایی وارد میکند و منجر به افزایش هزینهها برای مشاغل و مصرفکنندگان در سراسر آمریکا میشود که با افزایش فشارهای سیاسی و مالی با نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای همزمان شده است.
قیمت گازوئیل در پمپ بنزینها به ۵.۴۷ دلار در هر گالن رسید و به بالاترین حد خود یعنی ۵.۸۲ دلار نزدیک شد. قیمتها ماه گذشته ۸ درصد افزایش یافت، در حالی که «اختلاف قیمتها» به بالاترین حد خود رسید که نشان دهنده شوک عمیقتر عرضه است.
این روند صعودی منجر به افزایش هزینهها برای رانندگان کامیون و کشاورزان شده است که باعث افزایش تورم و فشار بر مصرفکنندگان آمریکاییِ در تنگنا قرار گرفته و همچنین به فروش سنگین اوراق قرضه دولتی آمریکا و افزایش هزینههای استقراض کمک خواهد کرد.
این فشارها، با افزایش ناامیدی رایدهندگان پیش از انتخابات میاندورهای نوامبر برای تعیین کنترل کنگره، تهدیدی برای تشدید آشفتگی سیاسی پیش روی دونالد ترامپ است، به طوری که نظرسنجی فایننشال تایمز نشان میدهد اکثر رأیدهندگان احساس میکنند وضعیتشان در دوران ریاست جمهوری ترامپ بدتر شده است.
قیمت گازوئیل از زمان آغاز جنگ آمریکا علیه ایران و محدود شدن تردد از طریق تنگه هرمز، علاوه بر کمبود ناشی از حملات پهپادهای اوکراینی به پالایشگاههای روسیه که باعث شد مسکو صادرات خود را کاهش دهد، به شدت افزایش یافته است.
علیرغم تلاشهای پالایشگاههای آمریکایی برای پر کردن این خلا با فعالیت با ظرفیت کامل، تحلیلگران معتقدند که به دلیل کاهش موجودی، حفظ این وضعیت دشوار خواهد بود. رابرت کمپبل از Energy Aspects توضیح داد که «تعطیلی ظرفیت عظیم پالایش در خاورمیانه و روسیه، همراه با کاهش صادرات از چین، آمریکا را به آخرین تامینکننده تبدیل کرده است.»
با نزدیک شدن تولید گازوئیل به اوج خود، کارشناسان هشدار دادند که هرگونه اختلال بیشتر ناشی از جنگ، تعمیرات یا طوفانها میتواند منجر به افزایش قابل توجه قیمت شود. کوین باک از Clearview Energy Partners خاطرنشان کرد: «وقتی سیستم پالایش با ظرفیت کامل کار میکند، هر محصولی حیاتی است و هرگونه اختلالی به شدت عرضه را کاهش میدهد.»
منبع: المیادین