باشگاه خبرنگاران جوان - صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از تولید بیش از ۹۷ میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی در استان تا پایان تیر امسال خبر داد و گفت: ظرفیت مناسب واحدهای مادر گوشتی و جوجهکشی، نقش مهمی در تأمین نیاز واحدهای مرغداری گیلان و سایر استانها دارد.
او با اشاره به وضعیت تولید جوجه یکروزه در استان افزود: ۱۰۶ واحد مادر گوشتی گیلان با ظرفیت مولد ۴.۱۸ میلیون قطعه، عملکرد مناسبی در تأمین جوجه مورد نیاز واحدهای نیمچه گوشتی استان و همچنین واحدهای خارج از استان داشتهاند.
به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، از تخممرغهای تولیدی این واحدها بهطور میانگین ماهانه بیش از ۲۴ میلیون قطعه جوجه تولید میشود که بیانگر ظرفیت قابل توجه صنعت طیور گیلان در تأمین نهاده مورد نیاز واحدهای پرورش مرغ گوشتی است.
محمدی با تأکید بر اهمیت واحدهای مادر گوشتی در تأمین جوجه یکروزه بهعنوان نهاده اصلی واحدهای نیمچه گوشتی تصریح کرد: جوجهریزی در استان تا پایان تیر ماه به حدود ۵۳ میلیون قطعه رسیده که این میزان بیش از ۱.۵ درصد تعهد اجرایی استان بوده است.
او همچنین به ظرفیت واحدهای جوجهکشی گیلان اشاره کرد و گفت: ۲۴ واحد جوجهکشی با ظرفیت بیش از ۴۲ میلیون قطعه در این استان فعالیت دارند و این واحدها حدود ۸۷ درصد جوجه مورد نیاز واحدهای نیمچه گوشتی استان را تأمین میکنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به نقش شرکتهای زنجیرهای در صنعت طیور گیلان افزود: شرکتهای زنجیرهای ۷۸ درصد تولید جوجه استان و ۷۹ درصد جوجهریزی واحدهای نیمچه گوشتی گیلان را به خود اختصاص دادهاند.
محمدی تصریح کرد: حضور و فعالیت شرکتهای زنجیرهای نقش بسزایی در ساماندهی تولید، تأمین نهادهها و استمرار تولید گوشت مرغ دارد و توسعه فعالیت این شرکتها میتواند به پایداری بیشتر زنجیره تولید گوشت مرغ در استان و کشور کمک کند.
منبع: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان