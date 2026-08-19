باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ اسماعیل داستانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تشریح رویکرد‌های کلان این معاونت، بر لزوم اجرای پروژه‌ها با پیوست‌های اجتماعی و امنیتی تأکید کرد و از تدوین سند جامع دیپلماسی استانی خبر داد.

وی در این نشست با اشاره به فعالیت‌های گسترده این معاونت در قالب ۸ اداره‌کل و زیرمجموعه‌های فرمانداری، اظهار داشت: رویکرد ما در تمامی برنامه‌ها بر دو محور اصلی «شعار‌ها و راهبرد‌های دولت در حوزه نشاط اجتماعی» و «عملکرد اجرایی» استوار است. در همین راستا، مدیریت استان متعهد شده است تا با در نظر گرفتن «احساس و حال خوب مردم»، تمامی پروژه‌ها را با پیوست‌های دقیق سیاسی، امنیتی و اجتماعی تعریف و عملیاتی کند.

وی با اشاره به تغییر رویکرد در تعاملات بین‌المللی و ملی، از ایجاد «دیپلماسی استانی» فراتر از مباحث اقتصادی خبر داد و گفت: دیپلماسی استانی در حوزه‌های فرهنگی، علم، فناوری و درمان به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، سند جامع دیپلماسی استان با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دانشگاه یزد تدوین شده است که نویدبخش ارتقای جایگاه استان در عرصه‌های علمی و بین‌المللی است.

مدیریت بحران با محوریت آرامش روانی و افکار عمومی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با اشاره به مدیریت چالش‌های یک‌سال اخیر، بیان کرد: یزد به عنوان نخستین استان، اقدام به تشکیل «اتاق خبر جنگ» کرد. در این مسیر، دو هدف کلان شامل مدیریت افکار عمومی و آرامش روانی مردم، و ایجاد ساختار منسجم برای مدیریت بحران دنبال شد. طبق اعلام «شاک» (شورای امنیت کشور)، یزد در بحران‌های اخیر از جمله جنگ ۱۲ روزه و ایام رمضان، عملکرد موفقی در مدیریت بحران داشته است.

دهستانی با تأکید بر اینکه در مدیریت اغتشاشات، «کاهش حداکثری تلفات» اولویت نخست بوده است، آمار شهدای حوادث اخیر را ۱۱ شهید در جنگ ۱۲ روزه و ۱۱ شهید در جنگ رمضان اعلام کرد و افزود: پرونده ایثارگری برای مجروحان و آسیب‌دیدگان این حوادث تکمیل شده است.

دستاورد‌های استانی و برنامه‌های آتی

دهستانی از کسب رتبه‌های برتر کشوری در حوزه‌های «خلاقیت و نوآوری اجتماعی»، «ستاد اربعین»، «پدافند غیرعامل» و «کمیسیون دانشجویی» خبر داد. وی همچنین به فعالیت‌های مستمر در حوزه‌های دیگر اشاره کرد و گفت: در حوزه انتخاباتی، یزد جزو سه استان برتر در افزایش ثبت‌نام داوطلبان شورا‌های شهر و روستا بوده است. همچنین تشکیل روزانه کمیسیون کارگری در دوران بحران و پیگیری جدی پرونده‌های تقسیمات کشوری از دیگر اقدامات شاخص این معاونت است.

وی در پایان با اشاره به حوزه فرهنگ و هنر و واگذاری امور به اهالی این حوزه، از سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به یزد در هفته آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: پیگیری ارتقای سطح دانشگاه یزد و جذب دانشجویان بین‌المللی در کنار طرد ۲۶ هزار تبعه غیرمجاز، از دیگر برنامه‌هایی است که با هدف ارتقای امنیت و توسعه علمی استان با جدیت در حال اجراست.