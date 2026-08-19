هیئت پارلمانی ایران به ریاست رئیس مجلس شورای اسلامی، با رئیس و نمایندگان مجلس عراق دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هیئت پارلمانی ایران به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در اولین روز سفر خود به کشور عراق، پیش از ظهر امروز (چهارشنبه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۵) ضمن حضور در مجلس این کشور، با هیبت الحلبوسی رئیس و تعدادی از نمایندگان پارلمان عراق دیدار و در خصوص مسائل مختلف بین دو کشور گفت‌و‌گو کردند.

علاوه بر این دیدار، رؤسای مجلس دو کشور یک نشست خصوصی نیز داشتند.

در حاشیه این دیدار هدیه‌ای از طرف مجلس شورای اسلامی توسط قالیباف، رئیس قوه مقننه به همتای او رئیس مجلس عراق تقدیم شد و هیبت الحلبوسی نیز هدیه‌ای به رسم یادبود از طرف مجلس عراق به قالیباف تقدیم کرد.

سارا فلاحی، شهین جهانگیری، محمدتقی نقدعلی و مهدی فلاح، رئیس مجلس را در این سفر همراهی می‌کنند.

منبع: مهر

برچسب ها: قالیباف ، عراق
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