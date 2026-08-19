باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - احد بهجت حقیقی در کنفرانس فعالان صنعت گلخانه در شیراز، با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشاورزی فارس اظهار کرد: این استان به واسطه تنوع اقلیمی و گستردگی جغرافیایی، یکی از مهمترین قطبهای تولید کشاورزی کشور به شمار میرود و ظرفیتهای قابل توجهی در این بخش دارد.
او افزود: فارس با تولید حدود ۱۳ میلیون تن محصولات کشاورزی، رتبه دوم کشور را در میزان تولیدات کشاورزی به خود اختصاص داده است و فعالان بخش کشاورزی و خانواده بزرگ جهاد کشاورزی استان تلاش میکنند نقش خود را در تأمین امنیت غذایی کشور به بهترین شکل ایفا کنند.
فارس در جایگاه چهارم صنعت گلخانه کشور
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به ظرفیتهای صنعت گلخانه در استان گفت: در حال حاضر بیش از ۶۰۰ هکتار گلخانه در فارس در حال بهرهبرداری است و عملیات احداث ۳۸۱ هکتار گلخانه دیگر نیز در حال انجام است که با تکمیل و بهرهبرداری از این واحدها، ظرفیت تولید گلخانهای استان افزایش خواهد یافت.
بهجت حقیقی ادامه داد: فارس در حوزه صنعت گلخانه نیز رتبه چهارم کشور را در اختیار دارد و فعالان این صنعت از توانمندی و ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار هستند.
او با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و تأثیر تحولات اخیر و جنگ بر بخش تولید تصریح کرد: روزهای سختی بر تولیدکنندگان گذشته است و فضای ناشی از جنگ و شرایط پس از آن، بخشهای مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.
بلاتکلیفی؛ تهدیدی برای سرمایهگذاری و تولید
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس، برنامهریزی برای دوران پساجنگ را ضروری دانست و گفت: یکی از موضوعاتی که دشمن دنبال میکند، نگه داشتن کشور در فضای بلاتکلیفی است؛ در حالی که بلاتکلیفی از عواملی است که میتواند اقتصاد را با مشکل مواجه کند.
او افزود: سرمایهگذار باید بداند که وارد عرصه سرمایهگذاری شود یا خیر و تولیدکننده نیز نباید در تصمیمگیریهای خود دچار بلاتکلیفی باشد، چراکه استمرار این وضعیت به تولید آسیب میزند.
بهجت حقیقی تأکید کرد: برگزاری چنین همایشهایی باید فرصتی برای گفتوگو، تصمیمسازی و برنامهریزی درباره مسیر توسعه در دوران پساجنگ باشد. پیشنهاد من این است که با همکاری دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز و اتاق بازرگانی، برنامهای مشخص برای این دوره تدوین و دنبال شود.
رفع دغدغه تولیدکنندگان؛ مسئولیت اصلی جهاد کشاورزی
او با تأکید بر مسئولیت سازمان جهاد کشاورزی در حمایت از تولیدکنندگان اظهار کرد: مجموعه جهاد کشاورزی وظیفهای جز رفع دغدغههای تولیدکنندگان و کمک به توسعه بخش کشاورزی ندارد و این موضوع، بهویژه در صنعت گلخانه، باید با جدیت دنبال شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس ادامه داد: نمیتوان از تولیدکنندگان انتظار داشت به تولید ادامه دهند، اما دستگاههای مسئول در مقابل همکاری لازم را نداشته باشند. انتقادهای فعالان صنعت گلخانه نسبت به عملکرد مجموعه جهاد کشاورزی نیز با دیده منت شنیده میشود و باید از این دیدگاهها برای اصلاح امور استفاده کرد.
تأکید بر حرکت کشاورزی فارس به سمت دانشبنیان شدن
بهجت حقیقی همچنین بر ضرورت تلفیق تجربه و دانش در بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: تجربه به تنهایی نمیتواند پاسخگوی نیازهای امروز کشاورزی باشد؛ بلکه تجربه زمانی ارزشمند است که در کنار علم و دانش قرار گیرد.
او افزود: دانش در جهان با سرعت زیادی در حال تحول است و فضای کسبوکار نیز همزمان در حال تغییر است؛ بنابراین باید ارتباط مؤثر میان فعالان بخش کشاورزی و مراکز علمی و تحقیقاتی تقویت شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به ضرورت توسعه کشاورزی دانشبنیان گفت: ارتباط با دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، مرکز تحقیقات استان و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی باید در اولویت قرار گیرد و از ظرفیت علمی این مجموعهها برای حل مسائل و چالشهای بخش کشاورزی استفاده شود.
پروژههای کشاورزی باید پیوست علمی داشته باشند
او با اشاره به چالشهای موجود در زمینه مصرف منابع آب و خاک اظهار کرد: مسیرهای گذشته در استفاده از منابع باید مورد بازنگری قرار گیرد و شیوههای جدید و علمی در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.
بهجت حقیقی تصریح کرد: تأکید سازمان جهاد کشاورزی فارس این است که هر پروژهای که در بخش کشاورزی عملیاتی میشود، بهویژه پروژههای مهم، باید از پیوست علمی و نظر دانشگاه، بهخصوص دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، برخوردار باشد.
او بر تداوم ارتباط میان سازمان جهاد کشاورزی، دانشگاه، اتاق بازرگانی و فعالان صنعت گلخانه تأکید کرد و گفت: ارتباط ایجادشده نباید محدود به این همایش باشد، بلکه این تعامل باید به صورت مستمر ادامه پیدا کند تا مسائل و دغدغههای فعالان این صنعت در یک مسیر مشترک و با استفاده از ظرفیتهای علمی و اجرایی پیگیری و برطرف شود.