هیئت مدیره انجمن واردکنندگان و تامین کنندگان برنج کشور گفت: با توجه به شرایط تولید و موجودی برنج در انبارها و واردات نگرانی در خصوص آینده برنج نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد مختاریانی رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان و تامین کنندگان برنج کشور در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تاثیر محاصره دریایی بر واردات کالاهای اساسی و صنعت غذا گفت: تا امروز با وجود محاصره دریایی توانستیم کالا وارد کنیم به طوریکه میزان واردات کالاهای اساسی قابل اتکا و مناسب بوده است، اما تاکید می کنم مهم ترین چیزی که بازار را نگه داشته کاهش تقاضا در همه زمینه هاست.

به گفته وی، با توجه به حقوق افراد، کاهش تقاضا موجب شده حتی در کالاهایی که میزان واردات نصف سال قبل است، مشکلی نداشته باشیم. به عنوان مثال به رغم کاهش واردات برنج نسبت به سال قبل، بازار در رکود به سر می برد‌.

مختاریانی ادامه داد: در حال حاضر که در فصل برداشت برنج به سر می بریم، قیمت آن نسبت به سال قبل بازهم کمتر است، اما با این وجود تقاضا وجود ندارد که در چنین شرایطی رقابت افزایش می یابد.

به گفته وی، محاصره دریایی تا حدودی در قیمت تمام شده کالاهای اساسی افزایش یافته، اما میزان اثر کمتر بوده است چراکه بخش خصوصی توانسته آن را دور بزند.

رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج در پاسخ به سوال دیگر باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تاثیر لغو ممنوعیت واردات در فصل برداشت گفت: با توجه به مانده برنج در انبارها و رکود حاکم بر بازار، نظر ما براین بود که نیازی به لغو دوره ممنوعیت نیست، اما مسئولان بدلیل نگرانی از شرایط موجود تصمیم به لغو دوره ممنوعیت گرفتند، درحالیکه نگرانی در خصوص آینده برنج نداریم‌.گفتنی است محدودیتی در شرایط ثبت سفارش و واردات وجود ندارد و بار به طور مرتب وارد می شود.