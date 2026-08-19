تنها چهار ساعت بعد از حملات دشمن ، ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز از دست رفته تثبیت شد

باشگاه خبرنگاران جوان- هوشنگ صیدالی مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران روز چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه، با اشاره به شرایط دشوار صنعت گاز کشور در جریان حملات دشمن اظهار کرد: در روز ۲۷ اسفند، چهار پالایشگاه بزرگ کشور مورد اصابت قرار گرفت و در نتیجه این حملات، ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز کشور از دست رفت.
وی افزود: از همان لحظات نخست، میزان ظرفیت از دسترفته محاسبه و برنامهریزی برای مدیریت شرایط آغاز شد. با تلاش کارکنان شرکت ملی گاز ایران در ستاد و استانها و همکاری بخش انتقال و شرکتهای گاز استانی، اقدامات لازم برای حفظ پایداری شبکه در سریعترین زمان ممکن انجام گرفت.
صیدالی تصریح کرد: با توجه به حساسیت شبکه گاز، اگر شبکه دچار بیثباتی میشد، بازگرداندن آن به شرایط عادی کار آسانی نبود؛ اما با هماهنگی مجموعه صنعت گاز و اعمال محدودیتهای لازم در مصرف برخی بخشها، شبکه کشور در مدت حدود چهار ساعت بازیابی و تثبیت شد.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: همزمان با تثبیت شبکه، برنامه جبران ظرفیت از دسترفته نیز در دستور کار قرار گرفت و در چهار روز نخست پس از حادثه، برنامهریزی لازم برای بازگرداندن بخشی از ظرفیت انجام شد.
وی گفت: از مجموع ۲۳۰ میلیون مترمکعب ظرفیتی که در حملات از دست رفت، حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب تا مهرماه به مدار بازخواهد گشت و بخشی از این ظرفیت نیز تاکنون جبران شده است.
صیدالی افزود: با بازگشت پالایشگاه چهارم به مدار در مهرماه، حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت از دسترفته جبران خواهد شد، اما همچنان ۱۳۰ میلیون مترمکعب کسری ظرفیت باقی میماند که باید برای مدیریت آن برنامهریزی شود.
وی تأکید کرد: این ۱۳۰ میلیون مترمکعب کسری، در کنار ناترازی موجود در سالهای گذشته قرار میگیرد و جبران آن نیازمند همکاری همه بخشهاست. برنامهریزی برای این موضوع در سطح شرکت ملی گاز ایران و وزارت نفت در حال انجام است و جلسات مربوط به آن بهصورت مستمر پیگیری میشود.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اهمیت همراهی مردم گفت: برای عبور از زمستان آینده و تأمین گاز مورد نیاز همه مردم کشور، صرفهجویی و مدیریت مصرف ضروری است و باید این کسری با همراهی مردم و همکاری بخشهای مختلف مدیریت شود.
صیدالی اظهار کرد: شرایط امسال با سالهای گذشته متفاوت است و با توجه به ظرفیت از دسترفته و ناترازی موجود، زمستان پیشرو میتواند یکی از دشوارترین زمستانهای سالهای اخیر باشد؛ با این حال، با برنامهریزی و همراهی مردم میتوان این دوره را پشت سر گذاشت و گاز مورد نیاز مردم را تأمین کرد.
وی با اشاره به برنامه صرفهجویی ۱۵ درصدی در مصرف گاز در کشور گفت: انتظار میرود استانها نیز در اجرای این برنامه همکاری کنند و کرمانشاه با توجه به همراهی مناسب مجموعه مدیریت استان و شرکت گاز، میتواند در مدیریت مصرف نقش مؤثری داشته باشد.
صیدالی افزود: جلسات هماهنگی میان شرکت گاز، استانداری و دستگاههای مرتبط، بهویژه در زمینه مدیریت مصرف و محدودیتهای احتمالی صنایع در فصل سرد، اهمیت زیادی دارد. تلاش شرکت ملی گاز این است که محدودیت صنایع به حداقل برسد، زیرا ارزش افزوده و نقش تولیدی صنایع برای کشور بسیار مهم است.
وی ادامه داد: با این حال، در شرایطی که مصرف گاز در فصل سرد افزایش پیدا میکند و کسری ظرفیت وجود دارد، ممکن است اعمال برخی محدودیتها برای صنایع اجتنابناپذیر باشد و انتظار میرود مسئولان بخش صنعت نیز شرایط شبکه گاز کشور را درک کنند.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با قدردانی از همراهی مردم در شرایط دشوار کشور گفت: مردم در جریان جنگ و پس از آن همراهی خود را با کشور نشان دادهاند و صنعت گاز نیز وظیفه دارد قدردان این همراهی باشد و خدماترسانی به مردم را در اولویت قرار دهد.
وی تأکید کرد: خط قرمز شرکت ملی گاز، استمرار خدماترسانی به مردم است و همه تلاش مجموعه صنعت گاز این خواهد بود که با وجود کسری ظرفیت و ناترازی موجود، گاز مورد نیاز مردم تأمین شود.
صیدالی همچنین با اشاره به عملکرد مجموعه گاز استان کرمانشاه در شرایط جنگی، از حضور و تلاش کارکنان این مجموعه قدردانی کرد و گفت: در روزهای جنگ، ارتباط مستمر با مدیرعامل شرکت گاز استان برقرار بود و آخرین وضعیت شبکه بهطور مداوم پیگیری میشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، انتخاب مدیر جدید شرکت گاز استان کرمانشاه را حاصل بررسی گزینههای مختلف و هماهنگی با مسئولان استان دانست و برای مدیر جدید این شرکت آرزوی موفقیت کرد.
صیدالی با تأکید بر ضرورت استفاده از نیروهای توانمند صنعت گاز گفت: شرکت ملی گاز ظرفیتهای مدیریتی مختلفی در اختیار دارد و تلاش میکند از نیروهای متخصص و توانمند در سطوح مختلف استفاده کند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با برنامهریزی شرکت ملی گاز، همکاری مسئولان استانی، مدیریت مصرف در بخشهای مختلف و همراهی مردم، زمستان آینده با وجود کسری ۱۳۰ میلیون مترمکعبی ظرفیت، بدون ایجاد مشکل جدی برای تأمین گاز مردم پشت سر گذاشته شود.
در پایان این برنامه از زحمات «ناصر حسینی» تقدیر و «رحمت الله سلیمی» به عنوان سرپرست شرکت گاز استان کرمانشاه معرفی شد.