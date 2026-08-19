فرمانده انتظامی استان اصفهان از جان باختن ۱۸زن موتورسیکلت‌ سوار در حوادث رانندگی4 ماهه امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ماجرای موتوری سواری بانوان چند وقتی می شود که در خیابان های اصلی شهرها باب شده اما به طور کلی نکته ای که در منطق این اتفاق نمی گنجد بحث خطری است که در واقعیت برای راکب آن وجود دارد . بارها راکبارن مرد در حوادث مربوط به موتورسواری دچار حادثه های خطرناک شده اند و یا حتی جان خود را از دست داده اند بنابراین فکر کردن به خطری که می تواند برای بانوان رخ دهد نباید دور از ذهن باشد در این میان چشم انتظاری برای گذاشتن قوانین مربوط به موتورسواری بانوان همچنان در ابهام به سر می برد.

سردار عبدالوهاب حسنوند با هشدار نسبت به موتورسواری بدون داشتن گواهینامه گفت: حدود ۵۱درصد از تصادفات منجر به جرح و مرگ استان مربوط به موتورسیکلت سواران بوده و حل این مساله نیازمند توجه جدی تر خانواده ها و دستگاه های متولی آموزش و فرهنگسازی است.

بنا بر این گزارش، خبر رسمی مرگ این تعداد خانم موتورسوار در حوادث رانندگی اصفهان در حالی دیروز از سوی فرمانده انتظامی این استان اعلام شد که تاکنون هیچ آماری از مرگ و میرها در این حوزه در سایر شهرهای کشورمان اعلام نشده است.

بر اساس قانون،هیچ یک از شرکت های بیمه، متهعد به پرداخت خسارت مالی و جانی به موتورسوران بدون گواهینامه نیستند و به محض وقوع حادثه، موتورسیکلت متخلفان توسط پلیس توقیف می شود اما لازم است کمی برای خطری بانوان شهر را تهدید می کند فکری کرد و در ذهن این سوال به وجود می آید که آیا قانونگذاران هیچ فکری برای این موضوع مهم ندارند؟

منبع: روزنامه اطلاعات