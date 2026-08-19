شاید برای داوطلبان کنکور تراز فقط یک عدد در کارنامه باشد، اما همین عدد می‌تواند فاصله میان قبولی و مردودی در یک رشته و دانشگاه را رقم بزند.

باشگاه خبرنگاران جوان - با تغییر شیوه پذیرش در دانشگاه‌ها و افزایش سهم سوابق تحصیلی، نمرات امتحانات نهایی دیگر تنها بخشی از کارنامه مدرسه نیست بلکه به یکی از مؤلفه‌های اصلی نمره کل داوطلبان کنکور تبدیل شده است.

در کنکور ۱۴۰۵، که از فردا (پنج‌شنبه ۲۹ مرداد) برگزار می‌شود، سهم «سوابق تحصیلی» در نمره کل گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی ۶۰ درصد و سهم آزمون اختصاصی ۴۰ درصد اعلام شده است.

در گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی این سهم به ۳۰ درصد سوابق و ۷۰ درصد آزمون اختصاصی می‌رسد. این موضوع باعث شده عملکرد دانش‌آموز در امتحانات نهایی، در کنار نتیجه آزمون اختصاصی، نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه نهایی داشته باشد.

جزئیات سهم سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۵

بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعلام سازمان سنجش، در گروه‌های اصلی (ریاضی، تجربی و انسانی) سهم سوابق تحصیلی پایه دوازدهم حدود ۴۳ درصد با «تأثیر قطعی» و، اما سهم پایه یازدهم (۶ درس نهایی) حدود ۱۷ درصد با «تأثیر مثبت» (یعنی فقط در صورتی اعمال می‌شود که به نفع داوطلب باشد و نتیجه را بهتر کند) است.

همچنین اگر داوطلبی در درسی سابقه نداشته باشد، نمره خام آن "صفر" در نظر گرفته و تراز می‌شود.

 آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی صبح روز پنجشنبه برگزار و بعدازظهر همان روز آزمون گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی برگزار خواهد شد. صبح روز جمعه نیز آزمون گروه‌های آزمایشی علوم انسانی و ریاضی و فنی برگزار می‌شود و به این ترتیب، آزمون نوبت دوم سراسری به پایان خواهد رسید.

منبع: ایسنا 

برچسب ها: سوابق تحصیلی ، کنکور
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