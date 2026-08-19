ارائه بسته رفع موانع تجاری در مرز خسروی به وزیر امور خارجه

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد شفیعی فرماندار قصرشیرین از دیدار با سید «عباس عراقچی» وزیر امور خارجه کشورمان خبر داد و گفت: در این دیدار مسائل و مطالبات حوزه اقتصادی و تجاری مرز خسروی مطرح و بر ضرورت استفاده از ظرفیت دیپلماسی کشور برای رفع موانع موجود و حمایت از تجار و فعالان اقتصادی تأکید شد.
وی تصریح کرد: مهمترین موضوع مطرحشده، ارائه بسته پیشنهادی برای تسهیل و توسعه فعالیتهای تجاری مرز خسروی است که در آن، موضوع ترانشیمنت و نحوه فعالیت آن در ۲سوی مرز و همچنین مشکل هزینههای مانیفست مورد توجه قرار گرفته است.
مانیفست یا فهرست کالا یک سند اولیه و ضروری برای ترخیص کالا است که اطلاعات و مشخصات کلی محموله صادراتی و وارداتی در آن درج شده است.
ترانشیپمنت کالا نوعی حمل و نقل است که در آن وسیله حمل از مبدأ تا مقصد تغییر میکند یعنی کالاها در گمرک میانی یا واسط روی وسیله حمل دیگری بارگیری میشود.
فرماندار قصرشیرین در ادامه گفت: در این بسته پیشنهاد میشود فعالیت ترانشیمنت به صورت ۱۵ روز در خاک ایران و ۱۵ روز در خاک عراق انجام شود تا ضمن تسهیل فرآیندهای تجاری، امکان فعالیت روانتر تجار و فعالان اقتصادی فراهم و زمینه رونق اقتصادی و اشتغال در منطقه تقویت شود.
شفیعی ادامه داد: همچنین موضوع هزینههای مانیفست که یکی از دغدغههای فعالان اقتصادی و تجار مرز خسروی است، که درخواست میشود وزارت امور خارجه با استفاده از ظرفیت دیپلماسی و رایزنی با طرف عراقی، راهکاری برای رفع این مشکل ارائه کند.
وی تأکید کرد: خواستار حمایت و موافقت وزیر امور خارجه با این بسته پیشنهادی و پیگیری موضوع از طریق ظرفیتهای وزارت امور خارجه هستیم؛ چرا که رفع موانع و تسهیل فرآیندهای تجاری میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی قصرشیرین و افزایش فعالیتهای مرزی داشته باشد.
رشد ۶ درصدی تردد زائران از خسروی
فرماندار قصرشیرین در ادامه با اشاره به ارائه گزارشی از وضعیت مرز خسروی در این دیدار گفت: در اربعین امسال یک میلیون و ۲۵ هزار زائر از این مرز تردد کردند که نسبت به سال گذشته ۶ درصد افزایش داشته است.
وی این میزان تردد را نشاندهنده رشد و رونق مرز خسروی دانست و افزود: امسال برای نخستینبار ۱۳۲ دستگاه اتوبوس حمل یکسره زائران از استانهای تهران و اصفهان در مرز خسروی فعالیت کردند که این اقدام با هماهنگی و تعامل میان مسوولان ایرانی و عراقی و همراهی سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق انجام شد.
رایزنیهای پیش از اربعین به ارتقای زیرساختها کمک کرد
شفیعی با قدردانی از تلاشهای سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق و مجموعه دیپلماسی کشور گفت: حدود ۲ هفته پیش از اربعین، تیم مدیریتی استان کرمانشاه به ریاست منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، با همراهی سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق و قرارگاه رمضان، نشستها و رایزنیهایی را در ایران و عراق برگزار کرد.
وی افزود: نتیجه این رایزنیها، ارتقای زیرساختها در ۲سوی مرز و پیگیری بخشی از کمبودها در حوزههای مختلف از جمله مواکب، تأمین آب و یخ، خدمات امدادی و درمانی و سایر نیازهای زائران بود.
فرماندار قصرشیرین اظهار کرد: دیپلماسی فعال سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق و تعامل مستمر با مسئولان عراقی موجب شد تردد زائران امسال با مشکلات کمتری انجام شود و هماهنگیهای صورتگرفته در مدیریت بهتر مرز خسروی و خدماترسانی به زائران نقش مؤثری داشت.
شفیعی از پیگیریها و تلاشهای فتحالله حسینی نماینده مردم قصرشیرین، سرپلذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی، برای حل مسائل و توسعه شهرستان قصرشیرین قدردانی کرد و این اقدامات را در پیگیری مطالبات منطقه و تقویت ظرفیتهای مرزی اثرگذار دانست.