باشگاه نساجی به دلیل حضور یاسر آسانی در ترکیب استقلال، شکایت خود را به فدراسیون فوتبال ارسال خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و استقلال در چارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتبال دیشب در ورزشگاه شهیدوطنی قائمشهر به مصاف هم رفتند که در پایان آبی پوشان با تک گل محمدرضا آزادی به برتری رسیدند.

یاسر آسانی ستاره آلبانیایی در این بازی نیز در ترکیب تیمش حضور داشت، اما باشگاه نساجی اعتقاد دارد این بازیکن قراردادش را با استقلال فسخ کرده و به همین دلیل حضورش در ترکیب استقلال غیرقانونی بوده است. آنها به همین دلیل امروز شکایت خود را به فدراسیون فوتبال ارائه خواهند کرد.

نساجی پس از مس شهربابک دومین باشگاهی است که شکایت خود را ثبت کرده است. آبی‌پوشان در هفته اول با حضور یاسر آسانی مس شهر بابک را با نتیجه ۴ بر صفر شکست داده بودند.

برچسب ها: استقلال ، نساجی مازندران ، لیگ برتر فوتبال
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