باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آمار شرکتهای ردیابی دریایی نشان میدهد که تنها ۶ کشتی روز سهشنبه از تنگه هرمز عبور کردهاند که پایینترین میزان در هفتههای اخیر است.
دادههای منتشر شده در روز چهارشنبه نشان دهنده کاهش تردد کشتیها از طریق تنگه هرمز است، زیرا اکثر صاحبان کشتی به دلیل عدم وجود نشانههای روشن در مورد لغو محاصره این آبراه حیاتی که در طول جنگ علیه ایران اعمال شد، از عبور از آن خودداری میکنند.
طبق دادههای کپلر، روز سهشنبه ۶ کشتی باری از این تنگه عبور کردند که در مقایسه با روز قبل که ۹ کشتی از آن عبور کرده بودند، کاهش نشان میدهد. این تعداد کمتر از میانگین روزانه ده روز گذشته است که ۱۱ کشتی در روز بود. پیش از جنگ، این آبراه یک پنجم محمولههای نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان را حمل میکرد.
به گفته شرکت ردیابی نفتکشها، ورتکسا و یک کارگزار کشتیرانی، از آنجا که نگرانیهای امنیتی، ارسال نفت به چین، بزرگترین واردکننده جهان، را محدود کرده است، دو شرکت بزرگ کشتیرانی چین که پیش از جنگ نیمی از واردات نفت خاورمیانه چین را انجام میدادند، از اواخر ژوئیه، نفتکشهای خود را از تنگه هرمز و تنگه باب المندب دور نگه داشتهاند.
در تنگه باب المندب در دریای سرخ، جایی که یمن در ۲۰ جولای محاصره دریایی عربستان را اعلام کرد، دادههای کپلر عبور ۳۰ کشتی باری را در طول آخر هفته نشان میدهد که نسبت به ۱۹ عبور در هفته قبل افزایش یافته است.
منبع: آر تی