فرمانده انتظامی رشت گفت: ۱۰۰۰ مترمربع از اراضی ساحلی خشکبیجار که به صورت غیرقانونی محصور شده بود، در پی گزارش مردمی و با حکم قضایی رفع تصرف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عیسی روشن‌قلب، فرمانده انتظامی رشت از اجرای حکم قضایی و رفع تصرف هزار مترمربع از اراضی ملی سواحل بخش خشکبیجار این شهرستان خبر داد. او گفت: در پی گزارش مردمی مبنی بر تصرف غیرقانونی اراضی ملی در حاشیه سواحل خشکبیجار، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی رشت افزود: مأموران کلانتری خشکبیجار با هماهنگی قضایی و همراهی یگان حفاظت منابع طبیعی از محل بازدید کردند که مشخص شد هزار مترمربع از اراضی ساحلی به صورت غیرقانونی محصور شده است.

سرهنگ روشن‌قلب تصریح کرد: با اجرای حکم قضایی، این اراضی رفع تصرف و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد. به گفته او، کارشناسان ارزش اراضی رفع تصرف شده را بیش از ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان