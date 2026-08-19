باشگاه خبرنگاران جوان - بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی توجه داشته باشند که بروز اختلال و خطا در نمایش سوابق بیمه‌ای افراد در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی، موقتی است و در ساعات آتی برطرف خواهد شد.

گفتنی است اختلال و خطای اشاره شده، به دلیل به‌روزرسانی به‌منظور ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود عملکرد سامانه‌ها شکل گرفته است؛ بنابراین جای هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد و این اختلال طی چند ساعت آتی برطرف می‌شود.

یادآور می‌شود؛ مرکز تماس سازمان تأمین اجتماعی با شماره تلفن سراسری ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش‌شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه به صورت شبانه‌روزی و در تمام روز‌های سال و تعطیلات، آماده ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی‌های لازم به بیمه‌شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان است.