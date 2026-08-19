چراغ تولید در پارس جنوبی با ایثار صنعتگران خاموش نشد

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد شیبخان تجلیل از خبرنگاران استان بوشهر به همت شرکت های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: این دستاورد برگ زرینی در تاریخ صنعت کشور است و روایت این افتخار، مدیون قلم و تصویر خبرنگاران است.
وی یادآورشد: خبرنگاران در دوران جنگ با مجاهدت حرفهای، سد محکمی در برابر تهدید و دروغپراکنی دشمن بودند و با پاسداری از حقیقت، در صحنه نبرد نقشآفرینی کردند.
شیخیان با تأکید بر اهمیت حق کسب خبر در حرفه روزنامهنگاری افزود: حق خبرنگار در دسترسی به اطلاعات باید محترم شمرده شود و هرگاه دسترسی به منابع اطلاعاتی تسهیل و امکان طرح پرسشهای صریح و شفاف فراهم شود، فعالیت حرفهای خبرنگار نیز به تکامل میرسد.
مدیرعامل شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد تصریح کرد: بالاترین حمایت از خبرنگار، اعطای حق دسترسی به اطلاعات است، زیرا خبرنگار پاسدار حقیقت و حافظ منافع ملی است.
شیخان در تبیین نسبت رسانه و صنعت، خبرنگاران را همراه راهبردی و مفسر تخصصی فضای تولید دانست و اظهار کرد: خبرنگارانی که ادبیات تخصصی صنعت نفت و گاز را به زبان عمومی ترجمه میکنند، حلقه اتصال جامعه با زیستبوم تولید هستند.
وی با اشاره به نقش رسانههای بوشهری در سالهای دفاع و مقاومت، آنان را پیشران آگاهیبخشی و تزریق امید به جامعه توصیف کرد و گفت:دانش رسانهای در حوزه انرژی موفقیتهای ملموسی برای این صنعت به همراه داشته است و باید خبرنگار را حامی و ذینفع راهبردی تولید دانست و از ظرفیت رسانه برای شفافسازی زنجیره ارزش صنعت بهره گرفت؛ چراکه فداکاریهای پشت صحنه تولید، تنها از دریچه نگاه دقیق رسانه دیده و روایت میشود.
شیخان با تأکید بر کارکرد رسانه در تبیین علمی و فنی فرآیند تولید گفت: رسانه، فرآیند تولید و ادبیات تخصصی آن را برای افکار عمومی قابل فهم میکند و بستری برای هدایت مسیر توسعه به سمت پیشرفت فراهم میآورد.
مدیرعامل شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد با یادآوری فقدان چهرههای برجسته کشور در یک سال گذشته، آن را فرصتی برای بازاندیشی در نسبت جامعه با سرمایههای انسانی خود ارزیابی کرد.
شیخان اظهارداشت: در یک سال گذشته رهبر فرزانه انقلاب، فرماندهان، متخصصان، دانشمندان و خبرنگاران متعهد را از دست دادیم و تاریخ کشور سرشار از بزرگان و سرمایههای ملی است که باید قدر آنان را دانست.
وی با اشاره به رشادتهای شهید رئیسعلی دلواری افزود: شایسته است قدر ملت شریفی را که با حضور در صحنه، پیام ایثار و فداکاری را به نمایش گذاشتند، پاس بداریم و از زحمات ماندگار خبرنگاران صمیمانه تقدیر کنیم.