باشگاه خبرنگاران جوان - محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان در نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سوخت استان اعلام کرد: از اول شهریورماه، همانند سایر استان‌های کشور، عرضه بنزین با کارت آزاد در تمامی جایگاه‌های سوخت استان ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به مصوبات این نشست افزود: افزایش تعداد کارت‌ها و نازل‌های سوخت، رفع مشکلات فنی نازل‌ها و همچنین فراهم‌سازی عرضه بنزین سوپر از دیگر موارد تصویب‌شده است. علاوه بر این، موضوع گازسوز کردن رایگان خودروها و تامین ناوگان حمل‌ونقل عمومی از قبیل تاکسی، اتوبوس و مینی‌بوس در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز در این نشست با تأکید بر نظارت مستمر بر وضعیت عرضه سوخت، اظهار داشت: کمیته پایش جایگاه‌های سوخت به صورت روزانه وضعیت را رصد می‌کند.

مجتبی قهرمانی افزود: با تداوم نصب دوربین‌های پلاک‌خوان در جایگاه‌های سراسر استان، امیدواریم صف‌های انتظار در شهرستان‌ها به‌زودی کاهش یابد. وی همچنین هشدار داد که با هرگونه تخلف در چرخه عرضه سوخت در استان با جدیت برخورد خواهد شد.

منبع:استانداری هرمزگان