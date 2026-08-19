باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - هومان محمودی با تشریح آخرین وضعیت پروژههای توسعه ارتباطات در استان فارس، از پیشرفت اجرای طرح فیبر نوری، نوسازی شبکه مخابراتی و توسعه سایتهای تلفن همراه خبر داد و تأکید کرد: با وجود اقدامات انجامشده، همچنان کارهای مهمی برای تکمیل این پروژهها باقی مانده است.
او با اشاره به اهمیت اجرای پروژههای مبتنی بر فناوری روز، گفت: یکی از مهمترین پروژههای در حال اجرا، توسعه فیبر نوری است که علاوه بر ارتقای کیفیت و سرعت خدمات ارتباطی، میتواند در کاهش مصرف برق نیز مؤثر باشد.
محمودی افزود: در حال حاضر پروژه انتقال مراکز مخابراتی به فناوری فیبر نوری در ۱۷ مرکز شهر شیراز در حال اجراست و بهزودی یکی از مراکز قدیمی نیز خاموش و تجهیزات سوئیچ قدیمی آن جمعآوری خواهد شد. با اجرای این طرح، بخش قابل توجهی از مشترکان به شبکه فیبر نوری منتقل میشوند.
مدیر مخابرات منطقه فارس با بیان اینکه برنامه پنجسالهای برای توسعه فیبر نوری در شهر شیراز و شهرستانهای استان پیشبینی شده است، اظهار کرد: هدف این است که در این دوره، بخش عمده شهرها، مراکز شهرستانها و مناطق مختلف استان تحت پوشش فیبر نوری قرار گیرند. فیبر نوری علاوه بر سرعت و کیفیت بالاتر، برخلاف کابلهای مسی، ارزش سرقتی بسیار کمتری دارد و از این منظر نیز مزیت مهمی محسوب میشود.
محمودی درباره روند اجرای پروژه فیبر نوری گفت: این طرح بخشهای مختلفی از جمله حفاری، کابلکشی، نصب تجهیزات و اجرای فیبر داخل ساختمانها را شامل میشود. در شهر شیراز بخشی از حفاریها انجام شده و عملیات فیبرکشی نیز در حال پیشرفت است. همچنین دهها هزار پورت فیبر نوری در شیراز و شهرستانهای استان اجرا شده است.
او با اشاره به ضرورت مراجعه کارشناسان به منازل مشترکان برای تکمیل عملیات اتصال به فیبر نوری گفت: برای انتقال مشترکان، باید فیبر تا داخل ساختمان و واحد مسکونی اجرا شود و این کار با توجه به شرایط ساختمانها و حضور یا عدم حضور مشترکان، زمانبر است؛ اما تلاش میکنیم روند واگذاریها با سرعت بیشتری انجام شود.
محمودی ادامه داد: در شهر شیراز بهصورت هفتگی صدها مشترک از شبکه مسی به فیبر نوری منتقل میشوند و این روند با جدیت ادامه دارد. همچنین با تکمیل پروژههای فیبر نوری، مراکز قدیمی بهتدریج از مدار خارج خواهند شد.
او در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه سایتهای تلفن همراه را از دیگر اولویتهای مخابرات استان دانست و گفت: برای ارتقای کیفیت ارتباطات سیار، به سایتهای جدید نیاز داریم و در بسیاری از مناطق استان با کمبود سایت مواجه هستیم. بخشی از این سایتها میتواند روی پشتبام ساختمانها نصب شود، اما در برخی موارد، عدم رضایت ساکنان ساختمانها موجب توقف یا طولانی شدن اجرای پروژه میشود.
محمودی با تأکید بر اینکه تجهیزات سایتهای تلفن همراه مطابق استانداردهای فنی و ضوابط مربوطه نصب میشوند، از مردم خواست با اجرای این پروژهها همکاری کنند و اجازه دهند خدمات ارتباطی مورد نیاز منطقه توسعه یابد.
او اظهار کرد: هرگونه ممانعت از نصب سایتهای مخابراتی، در نهایت موجب کاهش کیفیت خدمات، افزایش اختلال و تأخیر در دسترسی مردم به ارتباطات میشود. در مواردی که امکان حل موضوع از طریق مذاکره وجود نداشته باشد، مخابرات ناچار به پیگیری موضوع از طریق مراجع قانونی خواهد بود که این مسئله نیز روند ارائه خدمت به مردم را طولانی میکند.
مدیر مخابرات منطقه فارس همچنین به توسعه خدمات ارتباطی دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از دستگاههای اجرایی و بانکها در استان به شبکه فیبر نوری متصل شدهاند و این روند با هدف ارتقای کیفیت و پایداری ارتباطات همچنان ادامه دارد.
محمودی با ارائه گزارشی از عملکرد پنج ماه گذشته مخابرات فارس گفت: در این مدت حدود ۴ هزار تلفن ثابت به متقاضیان واگذار شده و حدود ۸ هزار و ۶۰۰ پورت اینترنت پرسرعت مبتنی بر شبکه مسی و حدود هزار و ۳۰۰ پورت اینترنت پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری واگذار شده است. همچنین در مجموع بیش از ۱۰ هزار پورت اینترنت پرسرعت فیبر نوری در اختیار مشترکان قرار گرفته است.
او افزود: در همین مدت حدود ۲۰۰ کیلومتر فیبر نوری در شهر شیراز و شهرستانهای استان اجرا شده و حدود ۴۰ سایت تلفن همراه نیز به فیبر نوری متصل شدهاند. همچنین نزدیک به ۸۰۰ شماره تلفن برای متقاضیان واگذار و بیش از ۳۰۰ مدرسه به اینترنت پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری مجهز شدهاند.
محمودی یکی از چالشهای اصلی اجرای پروژههای مخابراتی را فرآیند حفاری و اخذ مجوزهای لازم عنوان کرد و گفت: اجرای فیبر نوری نیازمند همکاری شهرداریها، دستگاههای خدماترسان و مجموعههایی مانند آب، برق و گاز است. استعلامهای لازم باید پیش از حفاری انجام شود تا از آسیب به سایر زیرساختها و اختلال در خدمات جلوگیری شود.
او با اشاره به هزینههای قابل توجه اجرای سایتها و تجهیزات مخابراتی گفت: مخابرات برای اجاره محل نصب تجهیزات، استفاده از ساختمانها و سایر زیرساختها هزینه پرداخت میکند و در مواردی نیز هزینه برق محل نصب تجهیزات را بر عهده میگیرد.
مدیر مخابرات منطقه فارس همچنین تأکید کرد: تماس تلفن ثابت خانگی با تلفن ثابت در سراسر کشور همچنان بدون هزینه مکالمه است و خدمات مخابراتی در مقایسه با بسیاری از خدمات مورد استفاده مردم، با هزینهای پایینتر ارائه میشود.
محمودی با قدردانی از همکاری مردم و دستگاههای اجرایی، خواستار اطلاعرسانی دقیق درباره مزایای فیبر نوری و ضرورت توسعه سایتهای تلفن همراه شد و گفت: توسعه فیبر نوری موجب افزایش سرعت و کیفیت ارتباطات میشود و توسعه سایتهای تلفن همراه نیز برای تأمین پوشش و ظرفیت مورد نیاز مردم ضروری است. امیدواریم با همکاری مردم، رسانهها و دستگاههای اجرایی، موانع موجود برطرف شود و پروژههای مخابراتی استان با سرعت بیشتری به سرانجام برسد.
او با تأکید بر ضرورت ثبتنام متقاضیان برای بهرهبرداری از واحدهای مسکونی گفت: هر جا که مسکن ساخته شده باشد، با مسئولان مربوطه جلسه برگزار میکنیم و تأکید داریم متقاضیان در کوتاهترین زمان برای دریافت خدمات و امکانات مورد نیاز ثبتنام کنند.
مدیرکل مخابرات فارس افزود: سرمایه اصلی ما مردم هستند و باید از ظرفیت و مشارکت آنها استفاده کنیم. در بسیاری از مناطق، ساختمانهای مسکونی ساخته شده، اما تعداد متقاضیان ثبتنامشده بسیار کمتر از ظرفیت واحدهاست؛ بهعنوان مثال ممکن است هزار واحد ساخته شده باشد، اما تنها صد نفر برای دریافت خدمات ثبتنام کرده باشند.
محمودی ادامه داد: نمیتوانیم خدمات را بدون وجود متقاضی ارائه کنیم؛ بنابراین تأکید کردهایم هر جا مسکن ساخته میشود، حداقل ۹۵ درصد ساکنان و متقاضیان باید ثبتنام کنند تا امکان ارائه خدمات به شکل استاندارد فراهم شود.
او با اشاره به هزینههای ایجاد زیرساخت و تجهیزات در منازل اظهار کرد: برای ارائه برخی خدمات، باید تجهیزات لازم در داخل واحد مسکونی نصب و راهاندازی شود و این موضوع هزینههایی را به دنبال دارد. هدف ما این است که خدماتی مانند اینترنت، تلفن و سایر زیرساختهای ارتباطی بهصورت مناسب و استاندارد در داخل منازل برقرار شود.
محمودی همچنین درباره موضوعات مرتبط با ورود افراد یا تجهیزات غیرمجاز به شبکه گفت: در مواردی که موضوع خارج از حوزه کاری ما باشد، امکان ورود مستقیم نداریم و مسائل مربوط به امنیت و مجوزهای لازم باید از مسیر قانونی و دستگاههای مسئول پیگیری شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود درباره انتقال خدمات آسیاتک در شیراز به شرکت مخابرات و گلایههای شهروندان از کاهش سرعت اینترنت گفت: پروژه آسیاتک و مخابرات یک پروژه مشارکتی بود که حدود هشت سال ادامه داشت و امسال به پایان رسید. این طرح در چند استان از جمله فارس اجرا شد و در طول این مدت خدمات متعددی به مشترکان ارائه شد.
محمودی با بیان اینکه پس از پایان این پروژه، زیرساخت فیزیکی مشترکان تغییر اساسی نکرده است، توضیح داد: همان سیم و زیرساخت مسی که پیش از این مورد استفاده قرار میگرفت، همچنان مورد استفاده است و تفاوت اصلی در بخش نرمافزاری و نحوه اتصال و ارائه سرویس ایجاد شده است.
او تأکید کرد: سرعت سرویس باید مطابق بستهای باشد که مشترک خریداری کرده است و اگر مشترکی احساس میکند سرعت دریافتی با سرعت خریداریشده تفاوت دارد، موضوع باید بررسی شود.