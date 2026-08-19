هیئت عالی بانک مرکزی با یک اقدام حمایتی فراگیر، سقف تسهیلات پرداختی از محل اوراق گواهی حق تقدم را برای خرید و ساخت واحد مسکونی، جعاله (تعمیر) و ودیعه مسکن افزایش داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هیئت عالی بانک مرکزی به عنوان یک «طرح» حمایتی برای تقویت عرضه و تقاضای بخش مسکن، افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن را از محل اوراق گواهی حق تقدم تصویب کرد.

براساس تصمیم این هیئت، در شهر تهران سقف تسهیلات خرید و ساخت واحد مسکونی به ده میلیارد ریال برای انفردی و بیست میلیارد ریال برای زوجنین افزایش یافت؛ در مراکز استان‌ها و شهر‌های بیش از ۲۰۰هزار نفر نیز این رقمی به هشت و شانزده میلیارد ریال رسید.

برای سایر مناطق کشور نیز سقف تسکات ساخت و خرید مسکن از شش میلیارد ریال (انفردی) و دوازده میلیارد ریال (زوجین) تعیین شده که در رهسای شما و‌ام مشترک با وضع اقتصادی این مناطق همبستگی دارد.

سقف تسکات جعاله (تعمیر) واحد مسکونی از ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به ۴ میلیارد ریال اضافه شد تا هزینه‌های بازسازی واحد‌های فرسوده با حمایت بانکی پوشش بیشتری بگیرد.

در بخش ودیعه مسکن هم، سقف این تسکات در تهران از ۳ به ۴ میلیارد ریال، در مراکز استان‌ها از ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون به ۳ میلیارد ریال و در سایر مناطق از ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون به ۲ میلیارد ریال افزایش یافت.

هدف این طرح بانکی، افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن، حمایت از مستاجرین و رونق دوباره بازار ساختوساز عنوانشده است؛ رقمی که پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی پیشتر از بانک مرکزی رسماً اعلام کرده است.

برچسب ها: و تسهیلات ، بانک مرکزی
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