باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ سید مهدی طلاییمقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد در نشست خبری با خبرنگاران گفت:۵۱۲ پروژه عمرانی و زیربنایی با اعتباری بالغ بر ۱۰۱ هزار میلیارد تومان (همت) به بهرهبرداری رسیده یا عملیات اجرایی آنها آغاز میشود؛ رقمی که نشاندهنده شتابگیری توسعه استان با تکیه بر ظرفیتهای قانونی صنایع و معادن است.
وی تصریح کرد: از مجموع این پروژهها، ۴۹۵ طرح با سرمایهگذاری ۲۷.۶ همت به مرحله افتتاح میرسند و عملیات اجرایی ۱۷ پروژه کلان با اعتباری افزون بر ۷۳.۳ همت آغاز خواهد شد.
تکیه بر ظرفیتهای معدنی برای توسعه متوازن
یکی از نکات برجسته در رویکرد عمرانی یزد، هدایت هدفمند مسئولیتهای اجتماعی صنایع و معادن به سمت پروژههای زیربنایی است. طلاییمقدم با تأکید بر حمایت دستگاههای نظارتی در این مسیر، از تخصیص ۲.۷ همت از محل حقوق قانونی معادن برای بهسازی محور ترانزیتی یزد-طبس و مسیر «طریقالرضا» خبر داد؛ اقدامی که نهتنها گرههای ترافیکی را باز میکند، بلکه ایمنی راههای استان را به عنوان بخشی از شبکه ملی حملونقل ارتقا میبخشد.
همچنین وی تأکید کرد که در تمامی این پروژهها، اولویت استفاده از ظرفیت پیمانکاران و مشاوران بومی، سرلوحه کار مدیریت استان قرار دارد.
مدیریت بحران آب؛ اولویت استراتژیک یزد
معاون عمرانی استاندار یزد با تشریح وضعیت پروژههای آبی، از پیگیری جدی خطوط دوم انتقال آب شرب و خلیج فارس خبر داد.
وی افزود: با تکمیل اتصال خط پدافندی به شبکه شرب، تابآوری استان در شرایط بحرانی افزایش یافته است. در همین راستا، مناقصات مربوط به چهار قطعه از پروژه انتقال آب خلیج فارس برای تأمین ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب مورد نیاز با جدیت در حال پیگیری است.
تحول در شبکه فاضلاب با مدل کنسرسیومی
طلاییمقدم در بخش دیگری از این گزارش، به استراتژی جدید در حوزه پساب و فاضلاب اشاره کرد.
وی با بیان اینکه این حوزه با نگاهی چندجانبه و در قالب کنسرسیومی متشکل از دستگاههای اجرایی مدیریت میشود، از برگزاری مناقصه ۱۵۰ کیلومتر شبکه فاضلاب تا پایان شهریورماه خبر داد.
به گفته وی، با بهرهگیری از ارزش افزوده فاضلاب، تکمیل خطوط و مخازن رینگ آب یزد با سرعت بیشتری انجام خواهد شد تا پایداری منابع آبی استان تضمین شود.