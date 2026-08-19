بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت در راستای تقویت منابع پژوهشی و دراماتیک، کتاب «۲۵۵ روایت از جنگ رمضان و مقاومت» به کوشش منوچهر اکبرلو را با همکاری انتشارات روایت فتح منتشر می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کتاب «۲۵۵ روایت از جنگ رمضان و مقاومت» به همت بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت به کوشش منوچهر اکبرلو با همکاری انتشارات روایت فتح منتشر خواهد شد.

این کتاب که فرآیند تولید آن از اردیبهشت  آغاز شده و تا مردادماه ادامه داشته است با همراهی شهرام بزرگی، مرجان سمندری، هلیا اکبرلو و احسان مجیدی به رشته تحریر درآمده و به‌زودی از آن رونمایی می‌شود.

این اثر متشکل از روایت‌های حقیقی و مستندی است که با هدف الهام‌بخشی به نویسندگان و اقتباس از دل واقعیات جنگ رمضان تدوین شده است و به عنوان یکی از منابع پژوهشی بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با رویکردی کاربردی در اختیار هنرمندان و نویسندگان این حوزه قرار خواهد گرفت.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و تا پاییز ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت ، تئاتر
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