باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد آقامیری در خصوص اجرای طرح «خانهریز» در تهران با بیان اینکه سرمایهگذاری مردم در حوزه مسکن به جای بخش سکه و ارز ایده ارزشمندی است، اظهار کرد: اینکه چگونه سرمایه مردم حفظ شود و از بین نرود، بحث مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه پیش از این شهرداری در زمینه خرید و فروش توکن وارد عمل شد، خاطرنشان کرد: آن اقدام شهرداری ارزشمند بود. افرادی آن زمان توکن خریداری کردند و امروز ارزش ریالی توکن آنها دو برابر شده است.
رئیس کمیته عمران شورا با بیان اینکه سرمایهگذاری در بخش ارز ضرر به کشور است، یادآور شد: سرمایهگذاری مردم در عرصه مسکن که مورد نیاز آنهاست و ارزشمند است. سازوکاری که سرمایه مردم را حفظ کند، باید در اجرای این طرح مورد توجه قرار بگیرد.
وی همچنین تصریح کرد: شاید شهرداری در تأمین مسکن وظیفهای نداشته باشد، اما هر دستگاه و سازمانی وظیفه دارد برای کارکنان خود مسکن تأمین کند و میتواند این طرح را برای کارکنان اجرایی کند و پس از آن برای تأمین مسکن دیگر اقشار و نهادها نیز وارد عمل شود و این ایرادی ندارد.