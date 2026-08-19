وزیر بهداشت گفت:بخش مهمی از اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، ایجاد ساختار و فرهنگ لازم در جامعه و اطلاع‌رسانی صحیح درباره آن است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دهمین جلسه تحلیل و پایش دانشگاه‌های مجری فاز ۲ و سومین جلسه دانشگاه‌های مجری فاز ۳ برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع با حضور دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعی از مسئولان وزارت بهداشت و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرمانداران و مسئولان محلی به‌صورت حضوری و وبیناری برگزار شد.

محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در این نشست با اشاره به ضرورت توجه همزمان به ابعاد اجرایی، رسانه‌ای و فرهنگی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، گفت: بخش مهمی از اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، ایجاد ساختار و فرهنگ لازم در جامعه و اطلاع‌رسانی صحیح درباره آن است.

وزیر بهداشت همچنین بر ضرورت بررسی دقیق جزئیات اجرای برنامه در دانشگاه‌ها و شهرستان‌های پایلوت تأکید کرد و افزود: تعداد اقلام دارویی در نسخه، قیمت نسخه، آزمایشگاه و تصویربرداری از جمله مواردی است که باید به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا اجرای برنامه در پایلوت‌ها با اطمینان و بر مبنای داده‌های واقعی پیش برود.

 ظفرقندی با تأکید بر اینکه اجرای برنامه باید مرحله‌به‌مرحله و پس از اطمینان از صحت عملکرد دنبال شود، اظهار داشت: اگر اجرای برنامه در دانشگاه‌ها و شهرستان‌های پایلوت به‌درستی انجام شود، توسعه آن در سایر مناطق با سهولت بیشتری امکان‌پذیر خواهد بود.

وزیر بهداشت با اشاره به پیگیری مستمر رئیس‌جمهور از روند اجرای برنامه خاطرنشان کرد: گزارش پیشرفت اقدامات به رئیس‌جمهور ارائه می‌شود و مراحل بعدی اجرای برنامه پس از حصول اطمینان از آمادگی و صحت فرآیند‌ها دنبال خواهد شد.

رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، نیز تأمین منابع مالی مورد نیاز را از چالش‌های مهم پیش‌روی اجرای برنامه عنوان کرد و گفت: وزارت بهداشت در بخش‌هایی که مسئولیت تأمین منابع را بر عهده دارد، در حال انجام اقدامات لازم است و انتظار می‌رود سازمان‌های بیمه‌گر نیز در تأمین منابع و حمایت مالی از دانشگاه‌ها نقش مؤثرتری ایفا کنند.

وی با اشاره به بررسی و شناسایی مشکلات و ضعف‌های موجود در مسیر اجرای برنامه، تأکید کرد که برای ارتقای سلامت، تحقق عدالت در سلامت و دستیابی به اهداف نظام سلامت، مسیر پزشکی خانواده و نظام ارجاع باید با وجود مشکلات و چالش‌های موجود ادامه پیدا کند.

مهندس موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، در این نشست با تأکید بر ضرورت شنیدن مستقیم مسائل و مشکلات دانشگاه‌های مجری، خواستار بیان صریح چالش‌های موجود شد تا امکان رفع آنها در کوتاه‌ترین زمان فراهم شود.

وی با تشریح برخی شاخص‌های مورد بررسی در این مرحله، از جمله میزان انتساب جمعیت به پزشکان، بار مراجعه، تعداد ویزیت به ازای پزشک، متوسط اقلام دارویی در نسخه، متوسط قیمت نسخه، اقلام آزمایشگاهی و تصویربرداری، تأکید کرد که هدف از این پایش‌ها صرفاً جمع‌آوری آمار نیست، بلکه باید این داده‌ها به تغییر رفتار و اصلاح فرآیند‌های ارائه خدمت منجر شوند.

همچنین دکتر فرخی با اشاره به وضعیت فاز سوم برنامه اعلام کرد که ۱۹ دانشگاه در این فاز قرار دارند و برخی دانشگاه‌ها نیز در چارچوب نسخه ۰۲ و مهاجرت به نسخه ۰۳ فعالیت می‌کنند. وی با تأکید بر ضرورت آمادگی دانشگاه‌ها برای ورود از مرحله تست به مرحله اجرا، از برنامه‌ریزی برای اعزام تیم‌های پیشران طی هفته آینده و بررسی وضعیت دانشگاه‌ها برای صدور گواهی مهاجرت از فاز تست به فاز اجرا خبر داد.

برچسب ها: وزیر بهداشت ، پزشک خانواده
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