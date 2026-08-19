باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در تشریح جزئیات این طرح اظهار داشت: در پی دریافت گزارشها و شکایتهای مردمی درباره فعالیت مشکوک برخی واحدهای صنفی عطاری در نقاط مختلف پایتخت، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.
وی افزود: این طرح با هدف برخورد با عطاریهایی که خارج از ضوابط قانونی و شبکه رسمی وزارت بهداشت اقدام به عرضه داروهای اعتیادآور و اقلام مرتبط با ترک اعتیاد میکنند، همچنین با هدف پیشگیری از دسترسی جوانان و نوجوانان به این مواد و جلوگیری از گسترش آسیبهای ناشی از اعتیاد در پایتخت به اجرا درآمد.
کشف شربت متادون، تریاک و ۵ هزار قرص از یک عطاری
این مقام انتظامی ادامه داد: در جریان اجرای این طرح که در قالب بیستونهمین مرحله طرح آرامش در شهر انجام میشود، مأموران با بازرسی از چند واحد صنفی عطاری در نقاط مختلف تهران، یک واحد متخلف را شناسایی کردند.
وی تصریح کرد: در بازرسی از محل فعالیت این واحد صنفی، بیش از ۱۱ لیتر شربت متادون، مقداری تریاک و حدود ۵ هزار عدد قرص متادون، ترامادول و B۲ کشف و ضبط شد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ خاطرنشان کرد: مسئول این واحد صنفی نیز در جریان عملیات دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
برخورد با عطاریهایی که خارج از شبکه رسمی دارو توزیع میکنند
وی با اشاره به ادامه اجرای این طرح گفت: طرح برخورد با عطاریهای متخلف تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت و با هماهنگی مقام قضایی و با حضور نمایندگان سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و اتحادیه صنف مربوطه اجرا میشود.
این مقام انتظامی افزود: هدف اصلی این طرح، شناسایی و برخورد با واحدهایی است که بدون مجوز و خارج از شبکه رسمی وزارت بهداشت اقدام به عرضه برخی داروهای ترک اعتیاد، از جمله متادون و قرص B۲ میکنند.
وی تأکید کرد: توزیع و فروش اینگونه داروها خارج از شبکه رسمی و مراکز مجاز، غیرقانونی است و پلیس با واحدهای صنفی که با هدف کسب سود، سلامت شهروندان را به خطر میاندازند، برابر قانون برخورد خواهد کرد.
هشدار پلیس درباره مصرف خودسرانه متادون
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با اشاره به کاربرد متادون در روند درمان اعتیاد گفت: متادون از داروهایی است که در فرآیند کنترل و درمان اعتیاد و تحت نظر پزشک و در مراکز مجاز ترک اعتیاد و بازپروری مورد استفاده قرار میگیرد؛ با این حال، مصرف خودسرانه و بدون نظارت آن میتواند فرد را با عوارض و وابستگی مواجه کند.
وی تصریح کرد: در صورت مصرف بیرویه و خارج از دستور پزشک، متادون میتواند خود به عامل وابستگی و اعتیاد تبدیل شود و عوارض ناشی از سوءمصرف آن سلامت فرد مصرفکننده را بهطور جدی تهدید کند.
این مقام ارشد انتظامی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از دسترسی آسان نوجوانان و جوانان به داروهای اعتیادآور خاطرنشان کرد: عرضه غیرمجاز این اقلام در برخی واحدهای صنفی، زمینه دسترسی افراد بهویژه جوانان و نوجوانان را افزایش میدهد و میتواند آنان را در معرض آسیبهای جدی ناشی از مصرف مواد و داروهای اعتیادآور قرار دهد.
وی افزود: پلیس با اجرای چنین طرحهایی درصدد است ضمن شناسایی و برخورد با واحدهای صنفی متخلف، از توزیع غیرقانونی داروهای اعتیادآور جلوگیری و از گرفتار شدن جوانان و نوجوانان در چرخه اعتیاد پیشگیری کند.
شهروندان تخلفات عطاریها را به پلیس اطلاع دهند
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی در زمینه تولید، توزیع یا فروش مواد مخدر و داروهای اعتیادآور، موضوع را در سریعترین زمان ممکن از طریق ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
وی تأکید کرد: گزارشهای مردمی میتواند نقش مهمی در شناسایی واحدهای متخلف و جلوگیری از توزیع غیرقانونی مواد و داروهای اعتیادآور داشته باشد و پلیس نیز برخورد با اینگونه فعالیتها را با جدیت دنبال خواهد کرد.