باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان از صدور هشدار سطح نارنجی و تشدید وزش بادهای ۱۲۰ روزه در شمال استان خبر داد و گفت: از جمعه ۳۰ مرداد تا بعدازظهر دوشنبه ۲ شهریور، وزش باد شدید تا خیلی شدید، خیزش گردوخاک و در برخی ساعات طوفان گردوخاک در شهرستانهای زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز پیشبینی میشود.
محسن حیدری اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، فعالیت این سامانه از روز جمعه آغاز میشود و تا بعدازظهر دوشنبه در شمال سیستان و بلوچستان تداوم خواهد داشت.
وی افزود: در این مدت علاوه بر وزش باد شدید تا خیلی شدید، خیزش گردوخاک و کاهش دید افقی، در برخی ساعات طوفان گردوخاک نیز دور از انتظار نیست که میتواند موجب اختلال در ترددهای جادهای و بروز خسارت به برخی تأسیسات و سازههای سبک شود.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در محورهای ارتباطی زاهدان–زابل، زاهدان–نهبندان و زاهدان–بم نیز خیزش گردوخاک و کاهش دید افقی پیشبینی میشود و رانندگان باید هنگام تردد در این مسیرها با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.
وی با اشاره به کاهش دما در پی فعالیت این سامانه گفت: کاهش دما بهویژه در نیمه شمالی استان رخ خواهد داد و در زاهدان و مناطق مرکزی و جنوبی سیستان و بلوچستان نیز علاوه بر افزایش غلظت غبار، وزش باد نسبتاً شدید و گردوخاک پیشبینی میشود.
حیدری توصیه کرد: شهروندان در زمان فعالیت این سامانه از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت تردد، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی، نکات ایمنی را مورد توجه قرار دهند.
وی همچنین بر ضرورت استحکامبخشی پوشش گلخانهها، سقفهای موقت و بنرهای تبلیغاتی تأکید کرد و گفت: کشاورزان و بهرهبرداران بخش کشاورزی نیز برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از وزش باد شدید و گردوخاک، تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان از شهروندان خواست با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی، توصیههای هواشناسی و دستگاههای امدادی و خدماترسان را جدی بگیرند و از توقف و تردد غیرضروری در مناطق مستعد طوفان گردوخاک خودداری کنند.