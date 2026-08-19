پیام شما شهروندان عزیز در مورد گلایه والدین از دریافت وجه ثبت نام در مدارس دولتی، توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شما شهروندان عزیز در مورد گلایه والدین از دریافت وجه ثبت نام در مدارس دولتی، از برگزاری امتحانات حضوری، پیامهایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس علمی پزشکی ارجاع داده شد.
دغدغه روز/
دریافت وجه ثبت نام در مدارس دولتی چالش والدین شد
نتیجه پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در مورد گلایه والدین از دریافت وجه ثبت نام در مدارس دولتی، در متن زیر مشاهده کنید.
ممنوعیت اخذ هرگونه وجه اجباری در زمان ثبتنام مدارس
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش، دریافت هرگونه وجه اجباری از خانوادهها در زمان ثبتنام مدرسه را ممنوع دانست.
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