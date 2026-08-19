رئیس اداره توسعه ایمنی راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قم گفت: طرح ایمن‌سازی ۹ دهانه پل در آزادراه قم ـ تهران با نصب ۵۰ قطعه نیوجرسی مفصلی و اعتباری بیش از ۲۰ میلیارد ریال اجرا و تکمیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی احمدی جبلی با اشاره به اجرای طرح‌های مستمر رفع نقاط مستعد حادثه در آزادراه قم ـ تهران، اظهار کرد: این آزادراه به‌عنوان سومین محور پرتردد کشور، نقش مؤثری در اتصال ۱۷ استان به مرکز کشور دارد و ارتقای ایمنی آن از اولویت‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم است.

وی افزود: شناسایی و رفع نقاط پرخطر، به‌ویژه محدوده دهانه پل‌ها و نقاط پرتگاهی، از مهم‌ترین اقدامات در مسیر تأمین ایمنی کاربران جاده‌ای در این محور محسوب می‌شود که با پایش مستمر و اجرای طرح‌های ایمن‌سازی دنبال می‌شود.

رئیس اداره توسعه ایمنی راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قم بیان کرد: در قالب این طرح، ۹ دهانه پل بزرگ با طول دهانه‌های ۲۵ تا ۴۷ متر، با جایگزینی نیوجرسی‌های مفصلی به جای گاردریل‌های موجود، ایمن‌سازی شد.

وی ادامه داد: طول اجرای این طرح در مجموع بیش از ۳۰۰ متر بوده و در جریان عملیات اجرایی، گاردریل‌ها و پایه‌های موجود جمع‌آوری و ۵۰ قطعه نیوجرسی مفصلی در محل نصب شد.

احمدی جبلی با تشریح ویژگی‌های فنی این سازه‌ها گفت: هر قطعه نیوجرسی مفصلی دارای ۶ متر طول و یک متر ارتفاع است و به‌واسطه مفصل‌های پیش‌بینی‌شده به یکدیگر متصل می‌شود؛ این سازه‌ها در صورت انحراف خودرو از مسیر، از توان حفاظتی مناسبی برخوردار هستند.

وی افزود: تک‌پاشنه بودن این نیوجرسی‌ها از دیگر ویژگی‌های فنی آن‌هاست؛ به‌گونه‌ای که در صورت برخورد خودرو، سازه بتنی پس از لغزش کنترل‌شده از محل اولیه، با حفاظ فلزی موازی برخورد کرده و از سقوط احتمالی جلوگیری می‌کند.

رئیس اداره توسعه ایمنی راه‌های راهداری قم خاطرنشان کرد: برای اجرای این پروژه بیش از ۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هزینه شده است.

وی با قدردانی از همکاری پلیس‌راه در اعمال محدودیت‌های مقطعی ترافیکی و همراهی رانندگان و کاربران آزادراه قم ـ تهران، گفت: عملیات اجرایی این طرح در مدت ۲۰ روز انجام و به بهره‌برداری رسید.

برچسب ها: راهداری ، آزادراه قم
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