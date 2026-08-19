باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام ملکی گفت: کمکهای ستاد وزارتخانه که با دستور وزیر راه و شهرسازی انجام شد، سبب تسریع در اجرای عملیات زیرسازی و آماده سازی و محوطهسازی برخی از پروژههای مسکونی در دست احداث در شهرهای جدید و همچنین ادارت کل راه و شهرسازی شد. هماینک با این کمکها، آمادگی وجود دارد تا ۴ هزار و ۷۷۰ واحد مسکونی شهرهای جدید افتتاح شود و به بهرهبرداری برسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه شرکت عمران شهرهای جدید از ظرفیت تهاتر و یا نقدینگی شرکت برای تکمیل زیرساختهای واحدهای مسکونی شهرهای جدید استفاده کرد، توضیح داد: علاوه بر تکمیل کل واحد ساختمانی، شبکه آب، فاضلاب، برق و فاضلاب اکثر این واحدها با کیفیت آماده بهرهبرداری هستند.
وی تصریح کرد: همه واحدهایی که آماده بهرهبرداری در هفته دولت امسال هستند، با خدمات پشتیبان مسکن تحویل مشمولان در شهرهای جدید میشود.
منبع: وزارت راه و شهرسازی