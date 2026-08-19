رئیس دانشگاه پیام نور استان، از برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ با حضور ۴۳۱۱ داوطلب در حوزه‌های امتحانی مراکز و واحدهای تابعه این دانشگاه در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - ایمان همایون نژاد  با اشاره به تمهیدات و هماهنگی‌های انجام‌شده برای برگزاری مطلوب آزمون، اظهار داشت: حوزه‌های امتحانی دانشگاه پیام نور در شهرستان‌های زاهدان، زابل، خاش، راسک و نیکشهر آماده میزبانی از داوطلبان آزمون سراسری هستند.

بر اساس این گزارش، تعداد داوطلبان شرکت‌کننده در حوزه‌های امتحانی به شرح زیر است:

🔹 زاهدان: ۸۷۹ داوطلب

🔹 زابل: ۶۹۸ داوطلب

🔹 خاش: ۷۸۸ داوطلب

🔹 راسک: ۷۲۹ داوطلب

🔹 نیکشهر: ۱۲۱۷ داوطلب

رئیس دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان همچنین با قدردانی از تلاش و همکاری عوامل اجرایی، حفاظتی و پشتیبانی حوزه‌های برگزاری آزمون، بر ضرورت هماهنگی و اهتمام تمامی عوامل برای برگزاری منظم، مطلوب و شایسته آزمون تأکید کرد.

دکتر همایون‌نژاد در پایان، ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی داوطلبان، برای آنان در مسیر دستیابی به موفقیت‌های علمی و تحصیلی، آرزوی سربلندی و توفیق کرد.

منبع  دانشگاه پیام نور استان

برچسب ها: دانشگاه پیام نور ، کنکور سراسری
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