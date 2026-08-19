باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین فرخفال در نشست تبیینی «اندیشه و حکمرانی امام شهید» با تسلیت و تعزیت ایام اربعین تشییع و تدفین رهبر و امام شهید، اظهار داشت: غم و اندوهی که بر دل امت اسلام و قلوب مردم نشسته است، بهآسانی سبک نمیشود و باید به لطف الهی، پاسخ این صدمه بزرگ به اسلام و انقلاب داده شود.
وی با اشاره به جایگاه شخصیت امام شهید در عرصههای علمی، سیاسی، نظام و حکمرانی اسلامی افزود: منزلت این شخصیت به اندازهای رفیع است که برای بیان عظمت آن میتوان به مباحث فلسفی مرحوم سبزواری درباره شدت ظهور و نورانیت اشاره کرد؛ گاهی شدت ظهور و نور به اندازهای است که برای چشمهای ضعیف قابل مشاهده نیست. ابعاد شخصیت امام شهید نیازمند پژوهشهای گسترده است.
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه تصریح کرد: عظمت شخصیت امام شهید برای بسیاری هنوز بهطور کامل شناخته نشده است و سالها و دههها باید بگذرد تا مباحث، دیدگاهها و خدمات ارزشمند این شخصیت بزرگ به امت اسلام، نظام جمهوری اسلامی و حوزههای علمیه شناخته شود.
فرخفال ادامه داد: محافل علمی و حوزههای علمیه باید لحظهبهلحظه تاریخ این شخصیت بزرگ را مورد پژوهش و تحقیق قرار دهند و ابعاد مختلف شخصیت و خدمات ایشان را به نسل آینده منتقل کنند. وی شهادت این مرجع بزرگ و رهبر شهید را صدمهای جبرانناپذیر برای اسلام دانست و گفت: شهادت این مرجع بزرگ و رهبر و امام شهید، از جمله صدماتی است که جبران نخواهد شد.
تشییع امام شهید؛ رویدادی تاریخی و نیازمند بررسی
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه با اشاره به تشییع و تدفین امام شهید در ایران و عراق اظهار داشت: ابعاد این واقعه هنوز بهصورت شایسته بررسی و تحلیل نشده است و پژوهشگران، محققان و تاریخنویسان باید زوایا و ابعاد این رخداد را مورد مطالعه قرار دهند.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در شهرهای مختلف ایران و همچنین عراق افزود: تشییع امام شهید در تهران، قم، مشهد و شهرهای عراق، بهویژه نجف و کربلا، از جمله موضوعاتی است که نیازمند بررسی و تحلیل دقیق است.
فرخفال خاطرنشان کرد: حضور مردم عراق در مراسم تشییع و علاقه آنان برای شرکت در این مراسم، نشان داد که بسیاری از تحلیلها و دادههایی که درباره جایگاه و میزان محبوبیت رهبر ایران در جهان اسلام ارائه شده بود، نادرست بوده است.
وی با اشاره به نماز باشکوه بر پیکر امام شهید در نجف گفت: این مراسم در صحن امیرالمؤمنین علیهالسلام، خاطرات نمازهای باشکوه و باصلابت بر پیکر مراجع بزرگی همچون امام و آیتالله العظمی بروجردی را تداعی کرد.
میراث امام شهید برای حوزههای علمیه
فرخفال در ادامه با اشاره به اهتمام امام شهید نسبت به حوزههای علمیه گفت: پس از انتصاب به رهبری و در نخستین سفر به قم، جریان جامعی در زمینه سیاستگذاری و مدیریت حوزه دنبال شد و در سفرهای بعدی نیز موضوع تحول حوزه، اسناد چشمانداز، زیرساختها و طرحهای جامع در عرصههای آموزشی، پژوهشی و تربیتی مورد توجه قرار گرفت.
وی افزود: تأکید بر ارتباط تنگاتنگ حوزههای علمیه با علمای بلاد، پویایی بیشتر حوزه و تقویت تشکیلات اثرگذار برای حرکت عظیم تمدن اسلامی و تمدنسازی، از دیگر موضوعات مورد توجه امام شهید بود.
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه همچنین با اشاره به جایگاه جامعه مدرسین اظهار داشت: امام شهید بر پویایی، صلابت و ایفای مأموریت سترگ جامعه مدرسین تأکید داشتند و در سفر دهروزه خود به قم نیز در دو نوبت با اعضای جامعه مدرسین دیدار و گفتوگو کردند. «حوزه پیشرو و سرآمد»؛ منشوری برای آینده حوزه فرخفال با اشاره به مجموعه مباحث «حوزه پیشرو و سرآمد» گفت: این مجموعه از اسناد بالادستی مهم برای روحانیت است که میتواند بهعنوان یک منشور مستقل برای هدایت مسیر حوزههای علمیه و تبیین اهداف و مسئولیتهای سترگ آن مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: مباحث مربوط به «حوزه پیشرو و سرآمد» اگرچه در مناسبتهای مختلف بهصورت پراکنده مطرح شده بود، اما در این مجموعه تلاش شد نگاه منسجم و عمیقی برای هدایت مسیر حوزههای علمیه ارائه شود.
بیانیه گام دوم و مسیر تمدن اسلامی