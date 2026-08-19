عراق از ثبات صادرات روزانه حدود ۲ میلیون بشکه نفت از بنادر جنوبی خبر داد و اعلام کرد صادرات نفت از طریق خط لوله اقلیم کردستان همچنان نوسان دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت نفت عراق جدیدترین آمار صادرات نفت خام این کشور را اعلام کرد و از ثبات صادرات نفت از بنادر جنوبی و تغییر میزان صادرات از طریق خط لوله شمالی خبر داد.

«سلیم الرکابی»، سخنگوی وزارت نفت عراق، روز چهارشنبه به شبکه رووداو گفت میانگین صادرات روزانه نفت عراق از طریق بنادر جنوبی حدود ۲ میلیون بشکه است.

وی درباره صادرات نفت از طریق خط لوله اقلیم کردستان به بندر جیهان ترکیه نیز گفت میزان صادرات همچنان ناپایدار است و از ۱۵۰ هزار بشکه آغاز می‌شود و روزبه‌روز تغییر می‌کند.

رووداو گزارش داده است که عراق به‌صورت هفتگی یک تا دو میلیون بشکه نفت را با نفتکش‌های متعلق به خود از مسیر تنگه هرمز صادر می‌کند و باقی‌مانده نفت را به شرکت‌های حوزه خلیج فارس می‌فروشد.

این مقام عراقی توضیح داد که نفت در بنادر به خریداران تحویل داده می‌شود و افزود: «این شرکت‌ها و خریداران هستند که مسئولیت انتقال نفت و عبور آن از تنگه هرمز را بر عهده دارند.»

عراق و ترکیه در اول اوت ۲۰۲۶، پس از پایان توافق قبلی انتقال نفت در ۲۶ ژوئیه همان سال، توافقی یک‌ساله برای صادرات نفت عراق از طریق بندر جیهان امضا کردند.

سخنگوی وزارت نفت عراق تاکید کرد توافق انجام‌شده یک تصمیم دائمی نیست، بلکه «توافقی موقت» برای انتقال نفت خام عراق از خاک ترکیه از طریق خط لوله است.

منبع: رووداو

برچسب ها: نفت عراق ، تنگه هرمز
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