مربی باسابقه والیبال ایران به عنوان سرمربی تیم والیبال استقلال انتخاب شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه استقلال رحمان محمدی‌راد را به عنوان سرمربی تیم والیبال استقلال برای ۲ فصل انتخاب کرد.

محمدی‌راد از چهره‌های شناخته‌شده والیبال ایران به شمار می‌رود و سابقه هدایت تیم شهرداری ورامین را در کارنامه دارد؛  تیمی که تحت رهبری او موفق به کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر والیبال ایران و همچنین قهرمانی مسابقات باشگاه‌های آسیا شد.

وی همچنین به مدت سه فصل سرمربی تیم سپاهان بود و در این مدت دو عنوان سومی لیگ برتر را برای این تیم به ارمغان آورد.  محمدی‌راد سابقه هدایت تیم‌های شهداب یزد و هورسان رامسر را نیز در کارنامه خود دارد.

سرمربی جدید استقلال در عرصه ملی نیز از تجربه‌ای ارزشمند برخوردار است.  او در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ به عنوان کمک‌مربی تیم ملی والیبال ایران فعالیت کرد و همراه با تیم ملی در رویداد‌های مهمی همچون لیگ جهانی،  مسابقات قهرمانی جهان،  بازی‌های المپیک و بازی‌های آسیایی حضور داشت.

محمدی‌راد در حال حاضر به عنوان دستیار روبرتو پیاتزا در کادر فنی تیم ملی فعالیت می‌کند. او همچنین در سال‌های گذشته با مربیان برجسته و مطرح والیبال جهان از جمله خولیو ولاسکو، اسلوبودان کواچ، رائول لوزانو و خوان سیچلو همکاری داشته و از این طریق تجربیات گسترده‌ای در بالاترین سطوح والیبال بین‌المللی کسب کرده است.

 

برچسب ها: استقلال ، رحمان محمدی راد ، والیبال
خبرهای مرتبط
استرالیا سنگ محک جدی برای شاگردان طلوع‌کیان
شروع مقتدرانه تیم ملی زیر ۱۷ سال در قهرمانی جهان
رونمایی از ۱۴ ملی‌پوش والیبال در حضور دنیامالی
تصمیم جنجالی پیاتزا؛
اسماعیل‌نژاد کاپیتان جدید تیم ملی والیبال ایران شد
ورود تیم ملی والیبال زنان به تیانجین
پیاتزا: نمی‌خواستم کاپیتان را تغییر دهم/ در لیگ ملت‌ها یک قدم رو به جلو داشتیم
شاگردان صادقیانی از ۲۸ مرداد در قطر؛ ایران در گروه E زیر ۱۷ جهان
داور ایرانی والیبال زنان قهرمانی آسیا را قضاوت می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پرسپولیس ۴ - ۱ استقلال خوزستان/ سرخپوشان با جشنواره گل راهی صدر جدول شدند
فولاد ۱ - ۱ شمس آذر/ خوزستان و قزوین امتیازات را تقسیم کردند
کشتی فرنگی جوانان جهان؛ ایران نایب قهرمان شد
مس شهر بابک ۱ - ۱ خیبر خرم آباد/ تساوی عجیب مس شهر بابک و خیبر
نامه شکایت‌ باشگاه پرسپولیس از داوری دیدار با استقلال خوزستان
ملوان ۲ - ۱ ذوب آهن/ کامبک دقیقه ۸۹؛ ملوان ذوب‌آهن را شکست داد
شهرآبادی: بوسیدن لوگوی پرسپولیس عشق بچگی است
خلیلی: مخالف برگزاری بازی برابر تراکتور با تماشاگر هستیم/ حاشیه‌ها کار دشمنان است
تارتار: هدفمان این است همه بازی‌ها را ببریم/ داور می‌توانست برای پرسپولیس پنالتی بگیرد
کنعانی زادگان: اورونوف از چیزی ناراحت نبود/ تابع تصمیم تارتار هستیم
آخرین اخبار
شرط موافقت پرسپولیس برای حضور تماشاگران در بازی با تراکتور
از خودگذشتگی بازیکنان پرسپولیس حائز اهمیت است/ بازی با تراکتور جذابیت خاص خود را دارد
پنالتی در محوطه جریمه استقلال خوزستان رخ نداد/ آینده سختی در داوری پیش رو داریم
نامه شکایت‌ باشگاه پرسپولیس از داوری دیدار با استقلال خوزستان
خلیلی: مخالف برگزاری بازی برابر تراکتور با تماشاگر هستیم/ حاشیه‌ها کار دشمنان است
شهرآبادی: بوسیدن لوگوی پرسپولیس عشق بچگی است
کنعانی زادگان: اورونوف از چیزی ناراحت نبود/ تابع تصمیم تارتار هستیم
تارتار: هدفمان این است همه بازی‌ها را ببریم/ داور می‌توانست برای پرسپولیس پنالتی بگیرد
فولاد ۱ - ۱ شمس آذر/ خوزستان و قزوین امتیازات را تقسیم کردند
مس شهر بابک ۱ - ۱ خیبر خرم آباد/ تساوی عجیب مس شهر بابک و خیبر
فجر سپاسی ۰ - ۰ صنعت نفت آبادان/ تساوی بدون گل فجر و صنعت نفت در دیداری کم حاشیه
ملوان ۲ - ۱ ذوب آهن/ کامبک دقیقه ۸۹؛ ملوان ذوب‌آهن را شکست داد
کشتی فرنگی جوانان جهان؛ ایران نایب قهرمان شد
پرسپولیس ۴ - ۱ استقلال خوزستان/ سرخپوشان با جشنواره گل راهی صدر جدول شدند
بانوان اسکیت در مسیر حضور قدرتمند آسیایی و جهانی
رسمی؛ دربی پایتخت در ورزشگاه نقش جهان برگزار می شود
استقلال و چالش حفظ ترکیب برنده پیش از اولین آزمون جدی
تغییر معادله گلزنی استقلال/ این بار مهاجمان درخشیدند
استقلال و آزمون بزرگ خط دفاعی/ آیا آبی‌ها مقابل سپاهان هم کلین‌شیت می‌کنند؟
استرالیا سنگ محک جدی برای شاگردان طلوع‌کیان
شروع مقتدرانه تیم ملی زیر ۱۷ سال در قهرمانی جهان
اعلام برنامه مسابقات هفته های چهارم تا هفتم لیگ برتر
رحمان محمدی راد سرمربی استقلال شد
درخواست تراکتور برای بازنگری در محرومیت هوادارانش در آستانه دیدار مقابل پرسپولیس
نساجی شاکی جدید استقلال شد
بهزادپور: تیم ملی تنیس بانوان در تور جهانی تونس شرکت خواهد کرد + فیلم
آماده سازی تیم ملی تنیس بانوان با شدت پیگیری می شود + فیلم
پیام خداحافظی کاپیتان تیم ملی فوتسال
داور ایرانی والیبال زنان قهرمانی آسیا را قضاوت می‌کند
سرپرست تیم ملی تنیس بانوان: تمام امکانات را برای تنیسور‌ها فراهم کرده‌ایم + فیلم