توقف آسانسورهای دارای نقص فنی در واحدهای مسکونی فرسوده/ صدور ۱۲ نوع گواهینامه در حوزه آسانسور

مدیرکل نظارت بر استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران گفت: برای این آسانسورها نیز باید با انجام بازرسی‌های فنی، شناسایی نقص‌ها و اجرای اقدامات اصلاحی، زمینه ارتقای ایمنی فراهم شود. در مواردی که امکان ایمن‌سازی کامل وجود نداشته باشد، بهره‌برداری از آسانسور باید تا رفع نواقص متوقف شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی عبدی مدیرکل نظارت بر استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران در حاشیه بازدید از خطوط تولید یکی از شرکت های آسانسور در نشست خبری درباره نحوه نظارت بر آسانسورهای فعال در کشور اظهار داشت: نظارت بر عملکرد آسانسورها از طریق سازمان ملی استاندارد و شرکت‌های بازرسی فنی تأییدصلاحیت‌شده انجام می‌شود و آسانسورها باید پیش از بهره‌برداری، مراحل بازرسی و تأییدیه‌های لازم را طی کنند.

وی افزود: در فرآیند ساخت ساختمان، مالک یا سازنده باید از شرکت نصب‌کننده آسانسور، مجوزها، پروانه فعالیت و تأییدیه‌های معتبر را دریافت کند. همچنین صدور پایان‌کار ساختمان باید به ارائه گواهینامه استاندارد آسانسور منوط باشد.

مدیرکل نظارت بر استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: بسیاری از شهروندان از الزامات قانونی مربوط به نصب، بهره‌برداری و نگهداری آسانسورها اطلاع کافی ندارند؛ ازاین‌رو ضروری است اطلاع‌رسانی بیشتری در این زمینه انجام شود تا مالکان و مدیران ساختمان‌ها نسبت به دریافت مدارک معتبر از شرکت‌های مجاز اقدام کنند.

عبدی با اشاره به وضعیت آسانسورهای قدیمی در ساختمان‌های فرسوده گفت: برای این آسانسورها نیز باید با انجام بازرسی‌های فنی، شناسایی نقص‌ها و اجرای اقدامات اصلاحی، زمینه ارتقای ایمنی فراهم شود. در مواردی که امکان ایمن‌سازی کامل وجود نداشته باشد، بهره‌برداری از آسانسور باید تا رفع نواقص متوقف شود.

وی درباره نگهداری آسانسورها نیز بیان‌داشت: سرویس و تعمیرات دوره‌ای باید از سوی شرکت‌های مجاز و دارای صلاحیت انجام شود و مدیران ساختمان‌ها موظف‌اند سوابق سرویس، تعمیرات و بازرسی‌های آسانسور را ثبت و نگهداری کنند.

مدیرکل نظارت بر استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر آسانسورها و پله‌برقی‌های اماکن عمومی تأکید کرد و افزود: تجهیزات مورد استفاده در ایستگاه‌های مترو، مراکز پرتردد، اماکن مذهبی و سایر فضاهای عمومی به‌دلیل تعداد بالای استفاده‌کنندگان، باید به‌صورت منظم بازرسی و سرویس شوند و ادامه فعالیت آن‌ها به تأیید ایمنی و رعایت الزامات استاندارد منوط باشد.

عبدی خاطرنشان کرد: رعایت استانداردها فقط به مرحله نصب آسانسور محدود نمی‌شود، بلکه طراحی، تولید، تأمین قطعات، نصب، بهره‌برداری، نگهداری و بازرسی‌های دوره‌ای را نیز دربرمی‌گیرد.

به گفته وی، بیش از ۱۲ نوع گواهینامه در حوزه آسانسور وجود دارد ضمن اینکه در مورد پله‌برقی نیز با توجه به حوادثی که ممکن است رخ دهد، الزامات و نظارت‌های مربوطه اعمال می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های داخلی صنعت آسانسور گفت: بخش قابل توجهی از تجهیزات و قطعات مورد نیاز این صنعت در داخل کشور تولید می‌شود، اما در برخی اقلام و مواد اولیه همچنان نیاز به واردات وجود دارد. رعایت الزامات استاندارد در تولید و استفاده از این تجهیزات، نقش مهمی در کاهش حوادث و افزایش ایمنی کاربران دارد.

برچسب ها: آسانسور ، استاندارد
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